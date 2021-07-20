Андрей Алексеенко: «Нас прививали с самого рождения. К чему сейчас споры про вакцинацию»

Андрей Алексеенко почетный гость последних звонков в школах Краснодара

О ситуации с COVID в регионе

- К сожалению, еще далеко не все привились от коронавируса. Поэтому мы видим рост заболеваемости (каждый день врачи фиксируют больше 200 заболевших. - Прим. Авт.). Но наша медицина к этому готова: есть дополнительные резервы, которые будут использоваться. Дефицита коек не будет. Но, конечно, проблема в том, что нет необходимого процента коллективного иммунитета в крае, чтобы снизить нагрузку на медицину.

Нужна вакцинация. Как бы там ни было, нас всех прививали с самого рождения. Это позволило избежать многих заболеваний и их последствий, которые были не только на территории страны, но и во всем мире на тот момент. Я считаю, благодаря подвигу врачей и ученых, разработками вакцин удалось победить многие заболевания. Вакцина от COVID-19 на сегодняшний день - единственная превентивная мера, которая позволяет эту проблему решать в обозримом будущем. Нужно быть ответственным перед своими близкими, перед своим окружением. Потому что, если ты заболеешь, контактируемые с тобой тоже могут заболеть, и какие у них будут последствия, в какой-то мере зависит от тебя.

О жаре на Кубани

- Рекорды по жаре бьет не только край, но и Москва, другие области (на Кубани установилась жара в 40 градусов. - Прим. Авт.). В то же время, вспомним, - какая непростая у нас была зима. Это погода, и мы на нее влиять не можем. Я сам вырос в Краснодарском крае. Мне кажется, у нас лето всегда жаркое. Но необходимо соблюдать простые меры безопасности. Не находиться, по возможности, на открытом солнце, пить больше воды.

О стихийных бедствиях

В начале июля Краснодарский край накрыла стихия. Пострадало шесть районов, люди до сих пор расчищают завалы после наводнения. К сожалению, не обошлось и без жертв - погибли семь человек.

- Все это беда. Но самое главное - минимизировать количество жертв и пострадавших. А все остальное можно восстановить, - говорит Андрей Алексеенко. - К сожалению, это не первый и, возможно, не последний случай в Краснодарском крае. В то же время жители уже привыкли. У нас традиционно попадают в списки ЧС практически одни и те же районы, населенные пункты. Местные жители понимают, что это не первая и не последняя ситуация в их жизни. Они информированы и подготовлены.

В ситуации с подтоплением важно все - это и проверка систем оповещения, спасательных служб. Они, считаю, сработали штатно. Оперативно снимали людей с крыш, возвышенностей, деревьев. Хорошо и оперативно сработала служба «Кубань-СПАС». Кстати, наши спасатели всегда занимают первые места на профессиональных соревнованиях.

В целом, отработка июльской стихии показала, что Краснодарский край готов к таким ситуациям, но надеюсь, что они не будут происходить чаще. Система предупреждений при ЧС в нашем крае одна из лучших в России. Прогнозирование рисков при ЧС - это, несомненно, постоянная работа с Гидрометцентром, который дает предварительный прогноз. И уже исходя из тех математических моделей разрабатывают и прогнозируют развитие погодной ситуации. Далее существуют системы экстренного предупреждения, затем включается региональная система РС ЧС края по каждому конкретному району. В случае, если мы видим, что развивается природная ЧС, алгоритм следующий: анализ ситуации, аварийно-спасательные мероприятия, расчистка территории, помощь населению и выход из ЧС. Главное, удается избежать значительного количества жертв. Посмотрите, что сейчас происходит в Европе.

Если говорить о частоте ЧС, то сначала наводнения, потом пожары и дальше град. Мы живем в уникальных климатических условиях. У нас два моря, огромное количество рек, степная территория, плюс плотность населения. Все это вместе приводит к тому, что у нас быстро развиваются погодные аномалии, которые вызывают ЧС: град, тропические ливни, характерные преимущество для предгорных районов.

В крае в 99 процентах случаев виновники пожаров - люди: непотушенный огонь, брошенный окурок приводят к печальным последствиям. Для борьбы с этим регулярно проводится информирование населения о последствиях пожара и о недопущении разведения огня в лесу. Пешие патрули по лесу, патрули с помощью беспилотников, которые охватывают порядка 18 км, - все это помогает снизить масштаб катастроф. В нашем крае нет преобладания хвойной растительности, поэтому нет, к счастью, нет таких глобальных «верховых» пожаров. А с так называемыми низовыми, когда горит лесная подстилка, бороться все же проще.

Но в любом случае пожар - это всегда существенный урон флоре и фауне, угроза людям и экономике. Около 200 мелких населенных пунктов края пока не имеют прикрытия профессиональными пожарными частями. Там создаются добровольные пожарные дружины. Но мы системно работаем и над созданием новых профессиональных пожарных частей, чтобы закрывать такие «белые пятна» сельских территорий Кубани. С их комплектованием проблем нет. В крае есть даже два специализируемых техникума по подготовке таких специалистов.

О семье

- Из-за работы я критично мало провожу время с семьей. Но я стараюсь.

У меня два сына и дочь. Старшему - 25, дочери - 16. И младшему сыну 8 лет. С женой Натальей мы познакомились, как это бывает, случайно. Но живем дружно уже много лет.

Я считаю себя справедливым отцом, но, к сожалению, «редким». Видят они меня далеко не так часто, как хотелось бы. В отпуске мы стараемся посмотреть и показать детям новые интересные места родной страны. В позапрошлом году побывали на Камчатке, Алтае. Это непередаваемые ощущения. Очень хочу посмотреть Байкал. Считаю, совершенно незачем ехать в теплые страны, да и не хочется. Даже не помню, когда последний раз был за границей. Хочется посмотреть свою страну. Еще очень много мест, которые с детства, юности мечтаю увидеть. Кем я вижу себя через 10 лет? Наверное, таким же счастливым человеком. Только, думаю, уже дедом.

КСТАТИ

В крае появится новый аварийно-спасательный отряд…

Новый аварийно-спасательный отряд «Кубань-СПАСа» откроют в Староминском районе уже в этом году.

- Мы приступаем к формированию нового аварийно-спасательного отряда, части которого будут прикрывать северо-западные территории края, - рассказал первый вице-губернатор региона Алексей Алексеенко.

Сейчас северная часть региона - Староминский, Щербиновский, Кущевский и Ленинградский районы остаются неприкрытыми аварийно-спасательными отрядами. Из-за этого скорость реагирования на ЧС сильно снижена, а ведь «северные ворота» имеют большое значение для региона. Тут живут более 100 тысяч человек, проходят крупные транспортные артерии.

…и каждый год будут открывать по одной новой пожарной части

Открывать новую часть будут на селе.

- В этом году начнется строительство части в селе Шабельском Щербиновского района. А в 2022-м - в поселке Первомайский в Горячем Ключе, на 2023 год запланировано открытие новой части в станице Костромской Мостовского района, - сказал Андрей Алексеенко.

Во всех этих населенных пунктах появятся современные пожарные депо, оснащенные необходимым оборудованием, пожарными машинами. Таким образом, будут последовательно ликвидированы белые пятна в прикрытии сельских территорий региона профессиональными пожарными подразделениями. А сама Шабельская пожарная часть будет уже 39-й по счету на Кубани.