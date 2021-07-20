Так жарко было 60 лет назад: В Краснодарском крае побито сразу три температурных рекорда

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Запредельная жара продолжает мучать жителей Краснодарского края. Чего говорить, жалуются на духоту даже отдыхающие, приехавшие на побережье. Они-то планировали погреть косточки на пляже. На деле же большую часть времени многие проводят в номерах под кондиционерами - вынести пекло у моря невозможно. Да и врачи не советуют - с 11 до 17 солнечные ванны настоятельно рекомендуют отменить.

Отметки высокие не только на побережье, но и в кубанской столице. В Краснодаре так жарко, что на улицах плавится асфальт. Следы остаются и от тяжелых машин, и от нажатий пальцем.

Аномальное пекло побило сразу три температурных рекорда в Краснодарском крае. Причем в некоторых районах абсолютный максимум обновляется второй день подряд. Так, в Армавире зарегистрировали 39,2 градуса. Таких высоких значений в городе не регистрировали с 1968 года - тогда воздух прогревался до 38,3 градуса.

- Новый суточный рекорд максимальной температуры воздуха для этого дня взят и в Краснодаре, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в кубанской метеослужбе. - В кубанской столице зарегистрировали 36,9 градуса.

Предыдущий максимум был 59 лет назад - тогда было 36,2 градуса. Отклонение от нормы составило 4,7 градуса.

Кстати, необычайно жарко было и на Красной Поляне. 34,7 градуса - это абсолютный максимум. Был побит рекорд 1980 года, когда воздух прогрелся до 32,4 градуса.

Стоит сказать, что новых рекордов синоптики уже не ждут - с 22 июля температурные отметки, по прогнозам, пойдут вниз. А все благодаря спасительному циклону, который движется в регион с запада.

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