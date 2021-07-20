«Есть и ядовитые»: Азовское море заполонили гигантские медузы

Фото: instagram.com/podslushano_yeysk

Медузы заполонили Азовское море в Краснодарском крае. Отдыхающие жалуются на прозрачное желе в воде в Ейске и Темрюке.

- Сегодня вода в море жжет тело. Такое ощущение, что искупался в йоде, - пишут пользователи в соцсетях и публикуют видео с медузами, которые атаковали побережье.

Массовый наплыв медуз отмечается в станице Голубицкой Темрюкского района и Должанской Ейского района. Самые крупные особи достигают 40 сантиметров в диаметре. Из-за плавающих «зонтиков» люди боятся заходить в воду. Но эколог отмечает, что опасны только большие особи из семейства корнерот – и то, только тогда, когда их потрогаешь.

- Корнероты держатся на мелководье, большей плотностью они обитают в море от Утриша до Тамани. В основном на вид они очень крупные, и у них крупные стрекательные клетки – они прожигают человеческую кожу ядом. Таких медуз не нужно касаться, собирать и ловить. Стоит сказать, что ожог можно получить и от медуз, которых выбросило на берег. Даже, казалось, мертвые особи могут обжечь в течение двух-трех дней, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» Вениамин Голубитченко.

Фото: instagram.com/podslushano_yeysk

Также в Азовском море обитают небольшие медузы аурелии. Они тоже обжигают щупальцами. Но чаще такие опасны для аллергиков, маленьких детей и пожилых людей.

Стоит отметить, что сейчас как раз самый разгар наплыва медуз. Море очистится от них уже только при похолодании.

- Самое большое количество медуз в море отмечается в период от середины июля до конца августа. А отмирание происходит при похолодании воды – в конце сентября, в октябре. Тогда особи просто растворяются в соленой воде, - добавил Голубитчеко.

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