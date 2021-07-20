Как летом в сибирской тайге: Кубань атаковали опасные кровососущие

Из-за комаров детям не поиграть вечерами на улице Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Краснодарский край - рай для сибиряков. Это давно известный факт. Помимо стабильного тепла, моря, обилия фруктов и овощей, на Кубани есть еще одно неоспоримое преимущество перед другими регионами России. Это почти полное отсутствие комаров. Но только не в этом году.

Стоило природе этого региона чуть отступить от своих привычных засушливых правил, и аномалии лета не заставили себя ждать. Весь июнь лили дожди, создавая парниковый эффект. Как оказалось, кровососущим только этого и надо было, чтобы расплодиться.

- Вечером невозможно выпустить ребенка на улицу, возвращается покусанный с ног до головы. Такого никогда не было на Кубани, - сетуют краснодарские мамочки.

А ведь сейчас вся жизнь закипает на улицах только по вечерам, после зноя.

Ученые находят этому объяснение возросшей популяции насекомых.

- Действительно, в этом году необычно много комаров. Этому способствовала очень влажная зима, весна и начало лета. Эти парниковые условия – самая комфортная среда для насекомых. Плодятся не только комары, но и, к примеру, жучки, червячки, - рассказал «Комсомолке» биолог Вениамин Голубитченко.

Спасение от них одно – репелленты.

А в региональном минсельхозе отмечают еще и полчища вредителей урожаев. Чтобы вырастить фрукты, овощи, злаки аграриям приходится нелегко.

- Хорошего мало от таких температур. При высоких градусах прекращается процесс фотосинтеза: только по утрам и вечерам растения имею возможность синтезировать питательные вещества. Это влияет на урожайность. Еще повышенные температуры способствуют размножению растительноядных клещей. Это требует дополнительных обработок для защиты плодовых и ягодных культур, - рассказал начальник отдела садоводства министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Евгений Крицкий.

К слову, синоптики обещают, что скоро жара в Краснодарском крае спадет. На смену ей придут новые погодные испытания - ливни. Главное, чтобы они никого не застали врасплох.