Регион горит: В Краснодарском крае вводят режим угрозы возникновения ЧС

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Установившая жаркая погода в Краснодарском крае опасна не только для людей и животных. Столбики термометров не опускаются днем ниже 40 градусов. При этом дождей нет вот уже две недели. В связи с этим в Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение о пожароопасности.

На территории региона, а именно в 40 районах, действует 5 класс - самый высокий. Из-за жары вероятность возгораний возрастает. Потому каждый день спасатели мониторят состояние лесов. Люди, разгуливающие по ним – могут быть источником опасности. Выброшенная сигарета, непотушенный костер – все это может привести к серьезным пожарам.

Прогнозируется вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с увеличением количества пожаров. Огонь может перекинуться на ближайшие населенные пункты, линии электропередач, хозяйственные или промышленные объекты. Всю информацию в ведомстве продублировали в смс-рассылке.

- В 40 муниципалитетах введен особый противопожарный режим, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - В целях контроля за пожароопасной обстановкой на базе ведомства функционирует оперативный штаб.

Спасатели обратились к жителям с призывом соблюдать режим пожарной безопасности: не разводить костры, не поджигать сухую траву, не оставлять в лесу мусор.

- За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность, - говорят в краевом ГУ МЧС.

Стоит отметить, что в ближайшие дни хоть и ожидается дождь, синоптики говорят, что они будут не сильными. А потому толком поправить ситуацию не смогут. Сухая погода как сейчас продлится миниму три недели.

ВАЖНО!

Сигнализировать в МЧС по номеру телефона 112, если вы заметили огонь в лесу или в поле.

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