Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 21 июля 2021: названы самые зараженные районы Кубани

Фото: admkrai.krasnodar.ru

За последние сутки в Краснодарском крае выявлено 239 новых случаев заражения COVID-19. Это один из самых высоких показателей за последние полгода.

«КП» – Кубань» узнала самые зараженные районы Кубани за последние 24 часа. Возглавил антирейтинг Динской район. За сутки здесь было сдано 22 положительных теста на коронавирус. Вторую и третью строчку поделили между собой Краснодар и Туапсе. Здесь выявили по 21 заболевшему. Лабинский район обосновался на четвертом месте антирейтинга. За сутки здесь обнаружено 18 заразившихся. Пятую и шестую строчку поделили Кореновск и Апшеронск. Здесь было зафиксировано по 14 новых случаев инфицирования.

Отметим, что за сутки коронавирус подтвердился сразу у 30 детей. С начала пандемии на Кубань было сдано 56237 положительных тестов на COVID-19, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составит 989,4.

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