В Сочи массово гибнут пальмы из-за бабочки-бурильщика

Тропическое происхождение выдают яркие нижние крылья пальмового бурильщика. Фото: science.npsochi.ru

Сочи атаковали гигантские бабочки, которые уничтожают пальмы на курорте. По словам специалистов, сейчас наблюдается разгар лёта пальмового бурильщика – это такое вид бабочки-вредителя. Из-за насекомых деревья в городе массово усыхают.

- В этом году масштабы «нашествия» пальмового бурильщика в разы превосходят прошлогодние. Несопоставим и ущерб, нанесенный субтропическому облику города, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинского национально парка.

Бабочка со сложенными крыльями почти незаметна из-за пепельно-серой маскирующей окраски. Фото: science.npsochi.ru

Специалисты добавили, что погибают и усыхают как отдельные растения, так и целые ряды деревьев. Отмирание пальм зафиксировано по всей территории курорта, включая самый центр.

- Усыхают европейские кустовые пальмы, десятилетиями украшавшие центр, также гибнет хамеропс низкий, - добавили в нацпарке.

Бабочки могут сидеть как на пальмах, так и на любых других предметах. Фото: science.npsochi.ru

Стоит отметить, что весной в Сочи начали эксперимент по обработке растений химпрепаратами. К процессу подключили нацпарк, заповедник, владельцев частных домов, где есть зеленые насаждения, а также волонтеров и городские службы. Но, эксперты отмечают, что пальмы гибнут быстрее, чем это ожидалось.

- В любом случае все засохшие пальмы обязательно должны уничтожаться со сжиганием стволов и листьев, - добавили в пресс-службе.

Напомним, в Сочи первые тропические бабочки-вредители были замечены в 2014 году, а спустя два года усохли первые пальмы.

Пальмового бурильщика легко отличить по крупному размеру, пепельно-серымиверхними крыльям и красным нижним крыльям с белыми глазками.

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