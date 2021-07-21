«У меня настоящий праздник!»: кандидат от партии «Новые люди» подал документы для выборов в Госдуму

Фото: Юлия ЧУБАКОВА

Жарким июльским полднем к окружной избирательной комиссии в станице Полтавской подъехал новенький бирюзовый автомобиль. Из него, широко улыбаясь, вышел мужчина в белоснежной рубашке, очках и с перекинутой через плечо сумкой - в цвет машины. Он легкой, уверенной походкой пошел подавать документы для участия в сентябрьских выборах в депутаты Госдумы. Процедура – ответственная. От нее зависит, попадет ли он в бюллетень. Несмотря на всю важность мероприятия, Виталий не волновался. Добродушная улыбка не сходила с его лица.

Фото: Юлия ЧУБАКОВА

Виталий прибыл в избирком в сопровождении сторонников и активистов. На входе в администрацию ждал сюрприз: помимо сторонников партии его вышли поддержать казаки. Они встретили Виталия по всем кубанским традициям: с песнями, хлебом и солью. В конце выступления казаки пожелали Виталию легкого пути и победы на предстоящих выборах.

— Баллотируюсь я впервые, поэтому сегодняшний день для меня как настоящий праздник. Второй день рождения, - сказал, подавая документы, представитель партии «Новые люди» Виталий Кацко.

Сама процедура подачи документов проходила больше двух часов. Каждую бумагу внимательно изучали и сверяли со списками.

Фото: Юлия ЧУБАКОВА

— Все необходимые документы в наличии. Передаем их на дальнейшее рассмотрение, — сообщили Виталию Кацко члены избирательной комиссии. — Заседание пройдет 21 июля.

На пост кандидата в депутаты Госдумы Виталия Кацко выдвинула партия «Новые люди» после его победы в первом политическом ток-шоу «Дебаты-кандидаты». Там Виталий представил проект «Доступное правосудие». Он включает 15 инициатив по реформе судебной власти.

- У меня огромные ожидания от предстоящих выборов, — рассказывает Виталий. — Я надеюсь, что это будет интересная и честная борьба!

Выборы депутатов Госдумы состоятся пройдут с 17 по 19 сентября.