Полицейские спасли тонущего в море мужчину в Анапе

Фото: пресс-служба Отдела МВД России по городу Анапе

Обычный отдых на пляже чуть не обернулся трагедией в Анапе. На городском пляже тонул мужчина. Вместе со знакомой он отдыхал на побережье Черного моря.

Пока женщина наслаждалась пейзажами на пляже, мужчина удалился от берега. Только рассчитать свои силы он не сумел и начал тонуть.

Первой забила тревогу его подруга. Она начала звать на помощь, когда не смогла докричаться до знакомого. К тому моменту он уже был без сознания.

На помощь пришли сержанты полиции Владимир Молчанов и Евгений Витюгов. Они оказались на пляже случайно. Мужчины решили провести выходной на море.

- Она кричала, что потеряла из вида знакомого, который купался в море, – говорят очевидцы.

После этой фразы оба сержанта бросились на помощь утопающему. За секунды они доплыли до мужчины и вытащили его на берег.

- Мы думали, что все. Онe уже не подавал признаки жизни, – продолжают очевидцы.

Правоохранители положили мужчину на песок, сделали ему искусственное дыхание и провели непрямой массаж сердца. Меньше чем за минуту пострадавший пришел в себя. Он задышал самостоятельно.

Только тогда полицейские передали мужчину работникам Скорой помощи. Они уже прибыли на пляж. Сейчас мужчина находится в городской больнице. Его жизни ничего не угрожает

- Благодаря грамотным и оперативным действиям полицейских в настоящее время жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе Отдела МВД России по городу Анапе.