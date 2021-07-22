Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 22 июля 2021: второй день подряд на Кубани умирают по 27 человек с подтвержденным COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru
Уже второй день подряд на Кубани умирают 27 человек с положительным тестом на COVID-19. Этот показатель стал рекордным с начала пандемии коронавируса.
За сутки в Краснодарском крае выявлено 245 новых случаев заражения коронавируса. Этот показатель также стал рекордным для Кубани за время пандемии.
Больше всего положительных тестов на COVID-19 сдали в Краснодар, Геленджике и Армавире. Здесь выявило 32, 21 и 20 новых случаев инфицирования соответственно.
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