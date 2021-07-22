Смерч над Черным морем 22 июля 2021: воронка пронеслась у самого берега в Сочи

Фото: instagram.com/roman.mikhailovsky

Смерч над Черным морем 22 июля 2021 изрядно напугал отдыхающих. Ведь многих воронка застала врасплох во время солнечных ванн на пляже. Немало людей находилось и в воде. В какой-то момент над акваторией сгустились тучи и - закружилось-завертелось.

Вихрь сформировался над морем в районе одного из пляжей курорта.

- Воронка сначала была узкой, но в течение получаса столб воды увеличился. Он так бушевал - было не по себе! - рассказывают туристы, впервые увидевшие необычное природное явление.

Фото: instagram.com/katerina_karetnikova

Несмотря на то, что воронка "гуляла" буквально у берегов моря, отпускники не спешили собирать вещи.

Фото: instagram.com/_p4u1

Люди наоборот достали мобильники и стали снимать смерч на видео.

Фото: instagram.com/katerina_karetnikova

Стоит сказать, что вихрь крутился всего несколько минут в море, а затем бесследно исчез.

Отметим, что водяные смерчи - обычное явление на побережье. Вихри возникают в теплый период, особенно интенсивно в августе - при максимальном прогреве морской поверхности. Как правило, водяные смерчи самые безобидные, потому что распадаются, как только приближаются к суше.

НА ЗАМЕТКУ

В случае возникновения и выхода смерча на сушу необходимо немедленно укрыться в ближайшей канаве, яме, овраге, любой выемке или впадине.

Фото: instagram.com/_p4u1

- Остерегайтесь разорванных электрических проводов, высоких строений и деревьев, мачт, рекламных щитов, заборов, - напоминают в МЧС. - Для защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, другие подручные средства.

ВАЖНО!

Штормовое предупреждение действует по 23 июля включительно, так что воронка может сформироваться вновь. Как говорят синоптики, появиться смерчи могут на участке от Анапы до Магри. Кружить они будут над морем, так что купания в воде лучше отложить. Местных жителей и туристов просят не игнорировать предупреждение и соблюдать меры безопасности. Ведь водный смерч хоть гуляет над морем, но все же может выйти на сушу и устроить настоящий хаос.