Краснодарский пристав собирался закрыть дело за два билета на футбол

Судебный пристав получает от мужчины билеты на футбол. Фото: кадр оперативной съемки

В службе судебных приставов Краснодара Иван М. (имя изменено) работает уже не первый год. Каких только дел у него не было – и по алиментам, и по взысканиям банковских задолженностей. Но в итоге «погорел» на своей же работе. У него в производстве было дело, которое должник очень хотел закрыть. И чтобы полностью прекратить исполнительное производство, Иван выкатил мужчине счет – 150 000 рублей.

Мужчина согласился, сказал, что деньги принесет. Но собирать такую крупную сумму не стал, а пошел к силовикам с заявлением. А те уже его снабдили скрытой камерой и отправили на «сделку».

На кадрах, которые появились в распоряжении «КП»-Кубань», видно, что происходило все в автобусе. Сам мужчина – водитель в спортивном клубе. Вот сначала он ждет пристава, протирает тряпочкой окно автобуса. Вот наводит порядок в салоне. А вот - и сам герой. Иван М. подходит к автобусу, и мужчина передает ему файл. В нем – два билета на футбол. А потом отдает и деньги.

- За прекращение исполнительного производства пристав получил от местного жителя 150 000 рублей и два билета на футбол, стоимостью 5400 рублей, - рассказывает руководитель следственного отдела по Центральному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иван Сенгеров.

После этого пристава и взяли силовики.

- Дело уже направлено в суд с утвержденным прокурором обвинительным заключением, - пояснил Иван Сенгеров.

Судебного пристава будут судить за взятку в особо крупном размере. За это ему грозит до 12 лет лишения свободы.