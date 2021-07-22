Пик очередной волны коронавируса прогнозируют в Адыгее к середине августа

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Всплеск заболеваемости коронавирусом фиксируют в Адыгее, где за последнюю неделю серьезно ухудшилась эпидобстановка. Каждый день регистрируют все больше зараженных. Адыгея оказалась в числе пяти регионов, где зарегистрированы наиболее высокие темпы прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Такая неприятная статистика заставила власти пойти на определенные меры и ввести ограничения для жителей.

Так, с 19 июля начал действовать запрет на проведение всех массовых мероприятий, то есть никаких концертов или спортивных матчей в республике не устраивают. Кроме того, тщательнее стали контролировать проведение свадеб, похорон, банкетов.

А еще в Адыгее пересмотрели ситуацию с туристами. Ранее отдыхающие приезжали в республику беспрепятственно и отправлялись на экскурсии. Но нынешняя эпидситуация заставила администрацию Адыгеи взять на вооружения правила, введенные в Краснодарском крае. Так что теперь отдыхающие могут заселяться в отели, гостиницы только при наличии отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации.

– В Адыгее действительно фиксируется серьезный рост заболеваемости. Но, по прогнозам эпидемиологов, введенные с 19 июля ограничения позволят нам стабилизировать ситуацию, – сказал министр здравоохранения Республики Адыгея Рустем Меретуков. - Мы наращиваем темпы вакцинации, что также повлияет на эпидобстановку. Исходя из ситуации, мы прогнозируем, что пика заболеваемости регион достигнет к середине августа.

То есть к осени специалисты ожидают снижение числа заражений. Большие надежды возлагают на вакцинацию.

- Сейчас особенно важно максимально быстро сформировать коллективный иммунитет с помощью вакцинации, чтобы исключить возможность роста заболеваемости, - подчеркивают эксперты.

План по вакцинации в Адыгее выполнен более чем на 30%. Тем временем на Кубани — уже 50%. В ближайшее время поставку вакцин в республику увеличат.