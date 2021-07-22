В Сочи решили хайпануть: выдают видео со снегом за летнее

Фото: кадр из видео.

Сочи, как и весь Краснодарский край, последние несколько недель изнывал от сорокаградусной жары. Спасатели то и дело продлевали предупреждения и просили туристов укрываться от опасного солнца. Лишь 22 июля, когда на территорию региона пришли прохладные воздушные массы, на побережье стало чуть свежее. Сразу в нескольких районах Сочи пролился дождь. Но некоторые заявили, что видели настоящий снег.

В качестве подтверждения пользователи стали распространять видео о том, как курорт засыпает. На кадрах видны припорошенные бордюры и машины.

Вот только большинство местных жителей, посмотрев ролик, просто не поверили своим глазам и усомнились, что ролик был снят в июле. «КП» - Кубань» связалась с ученым, чтобы разобраться, действительно ли взбесилась природа.

- Сейчас в Сочи довольно высокие температуры воздуха - больше 25 градусов. Естественно, при таких отметках снега быть просто не может. Вода должна замерзать на высотах порядка 2 километров - сейчас там фиксируем положительные температуры. Соответственно, формирование снежинок невозможно априори, - заверил «Комсомольскую правду» - Кубань» профессор кубанского государственного университета Юрий Ткаченко. - Но недаром МЧС распространяло предупреждение о возможном формировании смерчей. Это значит, что наблюдается мощно-кучевая облачность высотой около 15 километров. В этом случае возможно выпадение града.

По словам Юрия Ткаченко, такие явления природы - норма в нынешнее время года.

- Для зимы характерна снежная крупа, но там идет речь совершенно о других температурных отметках. В данном случае люди наблюдали очень мелкий град. Он, к слову, в отличие от снега формируется на высотах около 5 километров, - добавляет Юрий Ткаченко.

Как говорит ученый, град мог быть изначально крупным, однако при падении из-за высоких температур подтаял. Из-за этого может создавать иллюзию снежного покрова.

Но, как пояснили в гидрометцентре Сочи, града 22 июля зафиксировано не было. А значит, ролик был снят точно не в этот день.