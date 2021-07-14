Депутаты подняли вопрос плодородия земель

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Председатель ЗСК Юрий Бурлачко в Каневском районе провел выездное заседание комитета по развитию агропромышленного комплекса и продовольствию. Одним из основных вопросов обсуждения стал ход реализации закона «Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения на территории Краснодарского края».

После объезда сельхозобъектов к работе в администрации муниципалитета присоединились заместители глав муниципалитетов Северной зоны, курирующие вопросы АПК, руководители сельхозпредприятий края, эксперты, молодые депутаты.

Юрий Бурлачко отметил высокий уровень развития агропроизводства в Каневском районе. На заседании заострили внимание на использовании передовых технологий и содружестве аграриев с наукой, в том числе в вопросах землепользования. Глава краевого парламента подчеркнул, что Кубань является единственным регионом, в котором на законодательном уровне закреплена обязанность собственников и арендаторов сельхозземель следить за плодородием и вносить органические удобрения. По его словам, аграрное законодательство Кубани сегодня нацелено на то, чтобы все пользователи сельхозземель сохраняли ее плодородие.

Есть закон

Секретарь профильного комитета ЗСК Дмитрий Лоцманов напомнил, что в апреле текущего года депутатским корпусом на очередной сессии ЗСК в первом чтении были приняты изменения в один из ключевых нормативных правовых актов в сфере сельского хозяйства - закон о плодородии почв.

Поправками предусматривается правовой механизм внедрения научных технологий, направленных на воспроизводство и обеспечение плодородия почв. Проектируемыми изменениями устанавливается также обязательность и периодичность проведения сельхозтоваропроизводителями агрохимических обследований и ведения книги истории полей и севооборотов. По мнению научного сообщества, сведения почвенного агрохимического обследования станут основой для разработки и внедрения проекта адаптивно-ландшафтной системы земледелия и охраны почв, которая предусматривает научно-обоснованное использование минеральных и органических удобрений, ведение севооборота, регулирование площадей, занятых многолетними травами.

О необходимости принятия кардинальных мер по сохранению гумусного слоя почв, являющегося основой кубанского чернозема и обеспечивающего его плодородие, говорили и другие участники заседания.

Золотой фонд

Заместитель председателя ЗСК - председатель комитета по развитию агропромышленного комплекса и продовольствию Александр Трубилин подчеркнул, что пахотные земли на Кубани многие годы используются с применением минеральных удобрений и ядохимикатов, обрабатываются современной техникой, разрушающей структуру почв. К тому же, по его словам, нередко нарушается севооборот, что приводит к утрате почвами своих уникальных свойств, в первую очередь - плодородия. Он призвал уже сегодня принимать неотложные меры по сохранению потенциала «золотого фонда Кубани», на что и направлен разработанный комитетом проект закона.

Заместитель губернатора края Андрей Коробка также отметил актуальность рассматриваемой темы. Он подчеркнул необходимость соблюдения принятых законов всеми агрохозяйствами. Вице-губернатор озвучил, что в крае заложены субсидии на проведение агротехнического анализа почвы, а сейчас будет рассматриваться возможность субсидирования проведения анализа ее агрохимического состава. Все это направлено на изучение и сохранение плодородия почв.

Предложения изучат

В ходе заседания прозвучали мнения и предложения экспертов и ученых по решению обозначенных проблем.

Подводя итог обсуждению, Юрий Бурлачко заверил, что все высказанные предложения и рекомендации по совершенствованию законодательства в обсуждаемой сфере будут изучены профильным комитетом, а также акцентировал внимание на необходимости скорейшей модернизации всего агропромышленного комплекса.

По итогам выездного заседания было принято решение комитета, в котором нашли отражение конкретные поручения всем заинтересованным структурам. Они направлены на совершенствование их работы для достижения необходимого результата - обеспечения плодородия почв в регионе, модернизацию сельского хозяйства.

Дословно!

«В крае проводится разумная политика в аграрном секторе. Она позволяет нам самые злободневные вопросы решать оперативно во взаимодействии с исполнительной властью. Достижение целей, поставленных Стратегией социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года, а также выполнение национальных проектов невозможно без комплексной работы, включающей в себя совершенствование законодательства, осуществление системных и инновационных мер, связанных с цифровизацией АПК. Безусловно, необходимо внедрение достижений аграрной науки в сельскохозяйственное производство».

(Юрий БУРЛАЧКО, председатель ЗСК.)

КСТАТИ

Дроны-разведчики и сельхозроботы:

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По объемам производства молока Каневской район занимает первое место

в крае

Глава краевого парламента Юрий Бурлачко, заместитель председателя ЗСК - председатель комитета по развитию АПК и продовольствию Александр Трубилин, заместитель губернатора края Андрей Коробка, депутат Госдумы Наталья Боева, парламентарии профильного комитета ЗСК, руководитель департамента ветеринарии края Роман Кривонос побывали на значимых объектах АПК в Каневском районе.

Первым пунктом стало посещение строящейся молочно-товарной фермы на 3000 голов АО «Родина». Ввод на полную мощность позволит ежегодно производить более 30 тысяч тонн молока в год и даст возможность создать 150 рабочих мест. Предварительная стоимость проекта 2 млрд 104 млн рублей.

Следующим объектом посещения стала площадка, на которой были представлены беспилотные летательные аппараты: дрон-опрыскиватель, дрон-разведчик, сельскохозяйственный робот. Дроны произвели демонстрационные полеты, а робот проехал по заданным маршрутам. О возможностях квадрокоптеров и перспективах их применения в сельском хозяйстве рассказал руководитель компаний «АгроДом» Роман Пономарев. По его информации, «беспилотник» с соответствующими программами - многофункциональная воздушная система промышленного уровня, способная, в том числе, проводить спектральный анализ и картографирование сельскохозяйственных угодий.

- Мы не можем отказаться от традиционных форм внесения удобрений. Но то, что мы увидели, интересно в плане многообразия средств и методов защиты растений и повышения плодородия почв, - отметил Юрий Бурлачко, комментируя итоги демонстрационного показа.

Также участники мероприятия ознакомились с ходом уборки зерновых в районе. На сегодняшний день в районе уже убрано более 10,1 тыс. га зерновых колосовых и зернобобовых культур, средняя урожайность составляет 60,5 ц/га. Ежедневно в уборке участвует 190 комбайнов. В ходе обследования полученного зерна пшеницы на качественные показатели установлено, что это 100% продовольственное зерно.

Подводя итог объезда, Юрий Бурлачко подчеркнул, что Каневской район был не случайно выбран местом проведения мероприятия. Муниципалитет является крупным сельскохозяйственным районом края с развитым перерабатывающим комплексом и самым большим поголовьем КРС в регионе. По объемам производства молока он занимает первое место.

- Это уникальный по своему масштабу молочный комплекс, применяющий самые современные технологии по содержанию животных и производству молока. Достижение высоких показателей в сельскохозяйственной отрасли района стало возможным благодаря системной работе органов местного самоуправления и тесному взаимодействию местных сельхозтоваропроизводителей с передовой аграрной наукой, - считает Юрий Бурлачко.