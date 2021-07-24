Сотрудник Роспотребнадзора обложили данью краснодарские автомойки в пандемию

Правоохранительные структуры расследуют дело в отношении сотрудника Роспотребнадзора Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Когда на Кубани был введен жесткий локдаун в прошлом году и не работали многие предприятия, один из специалистов краснодарского Роспотребналдзора со своим знакомым предпринимателем за определенную сумму контролировал несколько автомоек.

Как работала их схема? Когда по городу начинались рейды с проверками, работник Роспотребнадзора со своим подельником предупреждали об этом владельцев автомоек, и организации на это время просто закрывались.

- Один владелец автомойки передал специалисту отдела надзора за состоянием среды обитания и условиями проживания краевого Роспотребнадзора 23 000 рублей, другой - 7000, третий - 20 500, четвертый - 16 000 рублей, - рассказывает руководитель следственного отдела по Центральному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иван Сенгеров. - Были и люди, с которых взяли больше денег.

Дело в отношении этих мужчин продолжает расследоваться. Кстати, как стало известно «КП»-Кубань», сотрудник Роспотребнадзора в ведомстве был на хорошем счету. В 2017 году ему даже была объявлена благодарность руководителя федерального ведомства за «оперативное и качественное исполнение поручений, связанных с обеспечением санитарно - эпидемиологического благополучия населения в период подготовки и проведения Кубка конфедерации FIFA 2017».

Теперь же его будут судить сразу по нескольким статьям уголовного кодекса – за получение взятки и подстрекательство к совершению преступления.

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