Потерпевшие пропали после «допроса»: два участковых из Краснодара вымогали деньги у приезжих

В отношении полицейских возбуждено уголовное дело Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

25 июля - день сотрудника органов следствия России. Накануне праздника мы встретились с руководителем следственного отдела по Центральному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иваном Сенгеровым. И поговорили о громких делах, которые находились у следователей в работе.

УЧАСТКОВЫЕ-ВЫМОГАТЕЛИ

- Сейчас расследуем дело о превышении должностных полномочий и мошенничестве в отношении двух участковых Краснодара, - рассказывает Иван Сенгеров. - Они остановили на улице троих мужчин, которые приехали в город из Осетии, и стали требовать от них деньги за то, чтобы не возбуждать уголовное дело в связи с незаконным приобретением наркотиков. Хотя никаких запрещенных веществ у гостей Краснодара не было.

Участковые увезли мужчин в отдел, где стали требовать 150 тысяч рублей. Найти сразу «задержанные» смогли лишь 75 000. Эту сумму и перевели на карту одного из парней, который потом обналичил деньги с помощью банкомата и передал полицейским.

- Мужчин отпустили, и они пришли к нам, написали заявление в отношении участковых, - объясняет Иван Сенгеров. - Одному полицейскому 29 лет, второму - 36. Оба уже несколько лет служат в МВД. Но когда мы начали дело расследовать, начались странности. Потерпевшие уехали к себе на родину и пропали. Перестали отвечать на звонки. Чтобы их допросить, следователю приходилось приезжать с оперативной группой.

Жены и матери мужчин, которые стали жертвой полицейских, просто не пускали оперативников поговорить с ними. А потом потерпевшие и вовсе заявили, что ошиблись, и деньги они переводили друг другу, а полицейские - не при чем.

- Но у нас есть неопровержимые доказательства. В ближайшее время планируем завершать расследование, - говорит Иван Сенгеров.

Вели следователи и дело в отношении судебного пристава, которого подозревают в получение взятки в особо крупном размере.

Пристава будут судить

- За прекращение исполнительного производства он получил от местного жителя 150 000 рублей и два билета на футбол, стоимостью 5400 рублей, - рассказывает Иван Сенгеров. - Дело уже направлено в суд с утвержденным прокурором обвинительным заключением.

САНИТАРНЫЕ ВРАЧИ ПРИГЛЯДЫВАЛИ ЗА БИЗНЕСОМ

А сотрудники краснодарского Роспотребнадзора вообще в карантин «крышевали» автомойки. Когда на Кубани был введен жесткий локдаун в прошлом году и не работали многие предприятия, один из специалистов госучреждения со своим знакомым предпринимателем за определенную сумму контролировал несколько автомоек.

- По делу сейчас проходят двое сотрудников Роспотребнадзора. По полученным нами доказательствам весной прошлого года они получали деньги от различных сотрудников автомоек, - говорит Иван Сенгеров. - За определенную сумму обещали их владельцам покровительство.

Как работала схема? Когда по городу начинались рейды с проверками, работник Роспотребнадзора со своим подельником предупреждали об этом владельцев автомоек, и организации на это время просто закрывались.

- Один владелец автомойки передал специалистам отдела надзора за состоянием среды обитания и условиями проживания краевого Роспотребнадзора 23 000 рублей, другой - 7000, третий - 20 500, четвертый - 16 000 рублей, - рассказывает Сенгеров. - Были и люди, с которых взяли больше денег. Дело в отношении этих мужчин продолжает расследоваться.

ЗА ДЕНЬГИ УСТРАИВАЛ В АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЕ ВЕДОМСТВО

В суд следователи уже отправили уголовное дело, возбужденное в отношении двух братьев, которые за деньги устраивали кубанцев на работу в региональную спасательную организацию.

- На братьев выходили люди, желающие работать в аварийно-спасательном ведомстве, и те устраивали их за 150-160 тысяч рублей на службу, - рассказывает руководитель СО по Центральному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иван Сенгеров. - Так на работу были устроены семь человек. Часть денег братья оставляли себе, часть - передавали в «Кубань - СПАС». Сами мужчины при этом в ведомстве не числятся. Они занимаются совершенно другим делом.

Например, с одного человека за трудоустройство в организацию брали 160 000 рублей, себе оставляли 40 000, остальное передавалось дальше. За мошенничество и дачу взятки братьев ждет суд. Наказание по этим двум статьям - до восьми лет лишения свободы. Но точное наказание выберет суд, где уже слушается дело предприимчивых братьев.