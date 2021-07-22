Авария под Анапой 22 июля 2021: пострадали шесть человек, среди них трое детей

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Вечером в четверг, 22 июля, в Краснодарском крае случилось крупное ДТП. По предварительной информации, водитель, который управлял кроссовером Toyota RAV4, выехал на тротуар в селе Сукко, что находится под Анапой.

В результате происшествия пострадали шесть человек, среди которых трое детей. Они получили травмы различной степени тяжести, потому медики приняли решение госпитализировать людей.

Сейчас на месте работают правоохранительные органы.

- По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель уснул за рулем. Однако эти сведения сейчас проверяются, - уточнил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Обстоятельства ДТП выясняются. На место происшествия выехал Анапский межрайонный прокурор Александр Фоменко.