В Анапе пенсионер на кроссовере сбил туристов с тремя детьми

Фото: прокуратуры Краснодарского края.

Страшная авария произошла днем в четверг, 22 июля. Как стало известно, около 15:30 в селе Сукко, что находится под Анапой, иномарка на огромной скорости сбила шесть человек.

Момент жуткого происшествия попал в объектив камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как по улице на огромной скорости несется кроссовер. В какой-то момент иномарка съезжает со своей полосы, попадает на встречку, а уже через секунду оказывается на тротуаре. В этот момент там находились пешеходы. Все случилось так быстро, что увернуться или отпрыгнуть люди просто не успели.

На огромной скорости автомобиль сбивает шесть человек. Удар был такой силы, что пострадавших отбросило на несколько десятков метров.

- По предварительным данным, 66-летний водитель автомобиля допустил выезд на тротуар и наезд на пешеходов, - говорят в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На место аварии вызвали правоохранительные органы. Как сообщается, к разбирательствам подключилась и прокуратура. Представитель надзорного ведомства сейчас находится на месте ДТП.

- В результате выезда автомобиля Toyota RAV4 на тротуар пострадали шесть человек - трое взрослых и трое детей, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края.

Все пострадавшие в аварии находятся в стабильном состоянии, в ясном сознании, сейчас идет этап обследования.

- В результате ДТП в медицинское учреждение доставлены трое взрослых и трое детей в возрасте трех, восьми и девяти лет, - уточняют в краевом главке.

О том, в каком состоянии водитель, не сообщается. Но уже названа предварительная причина аварии. Водитель кроссовера заснул за рулем. Эта версия предварительная, ее тщательно проверяют.

- На место происшествия выехал Анапский межрайонный прокурор Александр Фоменко. Проводится проверка, - добавили в надзорном ведомстве.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося.