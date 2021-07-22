На Кубани спасли 10-летнюю девочку, которую на матрасе уносило в открытое море

На Кубани спасли 10-летнюю девочку, которую на матрасе уносило в открытое место

В четверг, 22 июля, на пляже в станице Голубицкой было неспокойно. После полудня на пульт спасателей поступило сообщение, что 10-летнюю девочку уносит в открытое море.

Школьница плавала на надувном матрасе около берега. Только ни она, ни друзья и родные не заметили, как на пляже поднялся сильный ветер. После нескольких мощных порывов девочка оказалась в десятках метрах от берега.

Самостоятельно вернуться на пляж она уже не могла. Шквалистый ветер только уносил девочку в Азовское море. Каждую минуту она отдалялась от пляжа на несколько метров.

- Казалось, что она вот-вот скроется за горизонтом, – говорят очевидцы. – Ветер дул бешеный. Палатки уносило, не говоря уже о матрасах.

Спасатели быстро прибыли на пляж. Они на катере доставили девочку на берег и передали медикам. Карета Скорой помощи уже дежурила на пляже.

- Врачи сразу же обследовали девочку. Они признали состояние девочки удовлетворительным, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарского краю.

Сейчас жизни школьницы ничего не угрожает.