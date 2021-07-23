Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 23 июля 2021: Кубань наполовину выполнила план вакцинации

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Уже более полугода на Кубани продолжается массовая вакцинация населения. Она стартовала еще в конце 2020-го. За восемь месяцев прививку от инфекции поставили более миллиона человек. Каждый день эта цифра растет.

- На Кубани привились более 1,3 млн жителей, еще как минимум нужно привиться такому же количеству людей. Получить вакцину можно в 332 пунктах на Кубани, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Отметим, что 1 300 000 человек – это 50% от плана вакцинации. Считается, что коллективный иммунитет вырабатывается, когда прививку получают минимум 60% взрослого населения. В случае с Краснодарским краем это 2,7 миллиона человек.

По прогнозам экспертов, коллективный иммунитет может появиться на Кубани уже ближайшей осенью.

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