Вице-губернатор Кубани Андрей Коробка - об уборочной: «Засуха пока нам не грозит»

Андрей Коробка

Вице-губернатор Кубани Андрей Коробка, курирующий сферу сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в крае, рассказал о ходе уборочной кампании.

- Андрей Николаевич, на каком этапе сейчас находится уборка урожая в крае? Какие культуры уже убраны и каковы показатели?

- Сейчас уборочная кампания находится в завершающей стадии, обмолочено более 80% запланированных площадей, собрано более 9,5 миллионов тонн зерновых колосовых и зернобобовых культур, в том числе свыше 8 миллиона тонн пшеницы. Урожайность выше прошлогодней почти на 12 ц/га, и составляет 60,5 ц/га.

Остается убрать еще около 400 тысяч гектаров полей. Ежедневно работает более 7 тысяч комбайнов, поэтому в оптимальные агрономические сроки уборка будет завершена.

- Первый рекорд уже поставлен – самый большой урожай озимого ячменя за десятилетие. Как удалось достичь такого результата?

- Действительно, озимый ячмень уже собран. Его урожай достиг рекордного за последние 10 лет показателя – 1,1 миллиона тонн. Больше всего собрали в Новокубанском, Выселковском, Новопрокровском, Белоглинском, Тихорецком и Тимашевском районах. Этот результат стал возможен благодаря многим факторам – это и высококачественные семена, научное сопровождение всех сезонных полевых работ, благоприятные погодные условия. Подчеркну, что семенами отечественной селекции в крае засевается порядка 100% площадей озимых и яровых зерновых культур. В основном это сорта селекции «Национального Центра Зерна им. П.П. Лукьяненко».

- Какими мерами господдержки пользуются аграрии в ходе уборки урожая?

- Один из важнейших вопросов для развития отрасли – это финансирование. В этом году на поддержку отрасли направлено из федерального и краевого бюджетов более 8 миллиардов рублей. Из них на растениеводство – порядка 3 миллиардов. Кроме того, у аграриев есть возможность получить льготные кредиты по выгодной ставке до 5%. Всё это позволяет нашим сельхозпроизводителям качественно проводить сезонные полевые работы – закупать семена, технику, ГСМ, удобрения.

- Прошлым летом погода не слишком способствовала хорошим результатам по урожаю. Какова ситуация в этом году – есть ли опасения? Хватает ли воды?

- Количество выпавших осадков на территории края в этом году значительно выше аналогичного периода 2020 года. Только в июне выпало 144% от месячной нормы. Этого достаточно для оптимального развития сельскохозяйственных культур, в том числе риса, который полностью зависим от наличия водных ресурсов.

Напомним, в прошлом году в сложной ситуации из-за засухи оказались большинство рисоводческих хозяйств края. Но этим летом природа все компенсировала.