Песок, ямы и ограждения: как идет ремонт на главной улице Краснодара

Ремонт улицы Красной
Фото: София ФОМЕНКО
В Краснодаре вовсю идет ремонт главной улицы города – Красной. Там на участке от Длинной до Советской меняют асфальт и приводят в порядок тротуары. Работы по фрезеровке уже закончились, сейчас начинается укладка нового асфальта.
В Краснодаре как в Анапе
Фото: София ФОМЕНКО
- Весь ремонт идет поэтапно. Мы решили перекрывать улицу частично. Просим жителей отнестись к этим временным неудобствам с пониманием, - сказал директор департамента городского хозяйства Владимир Архипов.
Где-то новый асфальт уже положили
Фото: София ФОМЕНКО
Все работы по улице красной должны закончить к началу августа. Этот дедлайн будет соблюден при хороших погодных условиях.
Так выглядят бордюры на Красной сейчас
Фото: София ФОМЕНКО
Отметим, что последний раз работы на улице Красной велись в 2013 году. Тогда был уложен асфальт от Советской до Главной городской площади.
Так выглядят части Красной в июле
Фото: София ФОМЕНКО
На соседней улице Мира тоже все перекрыто
Фото: София ФОМЕНКО
Ремонт дороги на Мира
Фото: София ФОМЕНКО
Постепенно ремонт идет к завершению
Фото: Варвара ДЫМ
Ремонт улицы Красной
Фото: София ФОМЕНКО
Ремонт улицы Красной
Фото: София ФОМЕНКО