Песок, ямы и ограждения: как идет ремонт на главной улице Краснодара

Ремонт улицы Красной Фото: София ФОМЕНКО

В Краснодаре вовсю идет ремонт главной улицы города – Красной. Там на участке от Длинной до Советской меняют асфальт и приводят в порядок тротуары. Работы по фрезеровке уже закончились, сейчас начинается укладка нового асфальта.

В Краснодаре как в Анапе Фото: София ФОМЕНКО

- Весь ремонт идет поэтапно. Мы решили перекрывать улицу частично. Просим жителей отнестись к этим временным неудобствам с пониманием, - сказал директор департамента городского хозяйства Владимир Архипов.

Где-то новый асфальт уже положили Фото: София ФОМЕНКО

Все работы по улице красной должны закончить к началу августа. Этот дедлайн будет соблюден при хороших погодных условиях.

Так выглядят бордюры на Красной сейчас Фото: София ФОМЕНКО

Отметим, что последний раз работы на улице Красной велись в 2013 году. Тогда был уложен асфальт от Советской до Главной городской площади.

Так выглядят части Красной в июле Фото: София ФОМЕНКО

На соседней улице Мира тоже все перекрыто Фото: София ФОМЕНКО

Ремонт дороги на Мира Фото: София ФОМЕНКО

Постепенно ремонт идет к завершению Фото: Варвара ДЫМ

Ремонт улицы Красной Фото: София ФОМЕНКО