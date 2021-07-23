Лена - медведица, они - сыновья: в Геленджике показали подросших белых медвежат, которых выкормила сотрудница зоопарка

Лена - медведица - так все зовут сотрудницу парка, выкормившую медвежат Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

История двух белых медвежат, появившихся в геленджикском сафари-парке в конце прошлого года, драматична. Их родила медведица Сережка и тут же отказалась от малышей. Даже обнюхивать не стала. Ушла в другой конец вольера и стала заниматься своими делами. Выхаживать, как собственных детей, пришлось сотрудникам зоопарка.

— Хорошо, что она не загрызла крох, — говорит Елена Миловидова. — Мы забрали медвежат и стали сами опекать. Знаете, для нашего зоопарка это радостное и в то же время редкое событие — белые медвежата здесь появились на свет впервые.

Медвежата родились в декабре. Фото: "Сафари-парк" в Геленджике

За советом, как вырастить белого медведя, южане обращались в ведущие зоопарки страны.

— Кормим малышей через каждые два часа молоком, протираем их салфетками и играем с ними, — вела свою хронику Елена Миловидова. Сейчас даже ее аккаунт в соцсети звучит, как "медведица".

Не все процедуры были мишкам по душе. Но обычное молочко из-под коровы очень полюбилось.

- Вот на молоке они и вымахали, - смеется "родительница".

Но мать-медведица оставила их и даже не обнюхала после рождения. Фото: "Сафари-парк" в Геленджике

Лена - медведица теперь с ними - и в ледяной бассейн. Белым медведям жизненно необходим холод. А в условиях жаркого Геленджика обеспечить комфорт прихотливым животным непросто.

Правда, все же выкормленные людьми медвежата - южане.

- Они очень игривые, активные, - говорит Лена.

Из своих крепких медвежьих объятий нареченную маму не выпускают. От нее пахнет молоком.

К слову, настоящая (или как принято говорить, биологическая) мать не вспоминает о своих медвежатах. Она чувствует себя прекрасно, резвится в своем вольере и принимает ванны. Сережка появилась в зоопарке семь лет назад, ее привезли с Новой земли. Накануне Нового года она впервые стала мамой. А кто же отец? Оказалось, что батя — гастролер. Его зовут Седов, и в Геленджике он в отпуске. Медведю 18 лет, его привезли в «Сафари-парк» в 2014 году из Красноярска. Там до сих пор идет ремонт в его вольере, поэтому на время Седова определили на юг. Ему тут так понравилось, что закрутил роман с Сережкой. Как и его дама сердца, он впервые стал родителем.