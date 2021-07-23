Под Новороссийском толпа мужчин сдвинула с дороги большегруз, чтобы дать дорогу «скорой»

Фото: кадр из видео.

В ночь на 23 июля под Новороссийском случилась крупная авария. На трассе в районе перевала Волчьи перевернулся зерновоз. Как говорят очевидцы, водитель большегруза не справился с управлением, его стало заносить на дороге, в итоге многотонная машина рухнула на бок.

- Его остановил отбойник, в который врезался грузовик. Удивительно, но никто не пострадал, - рассказывает «КП» - Кубань» свидетель происшествия.

Перевернувшийся большегруз перегородил всю полосу для движения. Пока на место происшествия ехала полиция и тяжелая техника, машины пробирались с трудом.

В какой-то момент к месту ДТП приблизилась «скорая помощь». В карете ехал полуторагодовалый малыш в тяжелом состоянии. Медики экстренно везли его в Анапу - как говорят, на счету была каждая минута, медлить было просто нельзя.

Однако из-за аварии на трассе скопилось множество машин. Скорая с мигалками пыталась пробраться сквозь вереницу автомобилей. Водители, увидев проблесковые маячки, стали прижиматься к обочине, уступая место для проезда. Но лежащий большегруз, увы, не дал "карете" проехать.

Тогда на дорогу вышло множество очевидцев ДТП. Они принялись толкать грузовик.

- И раз! И два! - кричит один из мужчин, толкая изо всех сил большегруз вместе с другими людьми.

Сплотившись, толпе удалось сделать, казалось, невозможное - они сдвинули с полосы многотонный зерновоз. Скорая наконец смогла проехать.

- Все водители автомобилей, военные, водитель скорой помощи вышли и стали освобождать место проезда: совместными усилиями удалось отодвинуть перевернувшийся большегруз, и «скорая» продолжила путь, - рассказали о ночном выезде в городской больнице №1 Новороссийска. - Бригада «скорой помощи»: Дьяченко Василий Александрович, Демьяненко Севда Шакировна, Тымченко Анастасия Игоревна, лично говорят "спасибо" за помощь.