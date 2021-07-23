Вот это сюрприз! В центре Краснодара под асфальтом нашли брусчатку «дотрамвайных» времен

Вот такой "сюрприз" нашли на дороге строители Фото: София ФОМЕНКО

В центре Краснодара на улице Красной в июле начались масштабные ремонтные работы. Последний раз там шел ремонт в 2013 году. За это время главная улица города немного состарилась, и вот сейчас ей снова возвращают красивый облик. Специалисты заменяют асфальт и приводят в порядок тротуары.

Во время ремонта не обошлось без сюрприза. На пересечении Горькой и Красной сняли слой асфальта и нашли под ним брусчатку. «КП»-Кубань» узнала, откуда здесь появилась причудливая тротуарная плитка.

- Брусчатка здесь лежит с 60-70-х годов 20-го века еще до трамвайных путей. А вот как только их стали строить, ее перенесли сюда вместе с ними. Специалисты обнаружили историческую мостовую именно с тех времен, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе музея Фелицына.

Тем временем многие краснодарцы выступают за то, чтобы вернуть брусчатку в город. И главный аргумент – пример европейских городов. В Риме, Праге и Барселоне оставили старые мостовые для украшений.

- Считаю, что это самый лучший материал покрытия до сих пор. Вечный, эстетичный и уместный, - пишет архитектор из Краснодара Анна Лутаева.

Однако такого мнения придерживаются не все жители города. Кто-то выступает против такого покрытия, ведь это просто не удобно.

- А что делать скейтерам? Или девушкам на каблуках? Брусчатка, возможно, действительно выглядит эстетично, но не имеет ничего общего с удобством, - говорит жительница Краснодара Эмилия Степанова.

Пока о возвращении брусчатки на улицы города в администрации краевого центра речи не идет.

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