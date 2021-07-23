Дело практики

Фото: «РН-Туапсинский НПЗ».

Знания и опыт – это то, что как воздух необходимо каждому студенту, будущему специалисту. А в нефтегазовой отрасли особенно, учитывая то, какая ответственность будет лежать на плечах подрастающих кадров. Так что производственная практика – очень важный этап в их жизни. Теория встречается с настоящей работой, ожидания – с действительностью. И очень важно сформировать у ребят правильное представление о том, чем им предстоит заниматься.

В компании Роснефть это понимают и привлечению студентов на практику уделяется большое внимание. Например, этим летом на Туапсинском НПЗ ее проходят 35 студентов, а к октябрю их количество увеличится до 45.

Фото: «РН-Туапсинский НПЗ».

– Прохождение практики предусмотрено корпоративной программой «Школа – вуз – предприятие». Все практиканты проходят серьезный предварительный отбор. Мы заинтересованы в перспективных молодых специалистах, - объясняет начальник отдела развития персонала ООО «РН-Туапсинский НПЗ» Мария Соболева.

Из первых рук

Первое и самое важное – это, конечно, увидеть все своими глазами. На экскурсии по заводу студентам рассказывают и показывают, как устроен весь технологический процесс – из каких этапов он состоит, как работать с этим оборудованием. В этом смысле Туапсинский НПЗ – превосходное место для практики, ведь здесь ребята могут познакомиться с самым современным оборудованием.

- Это установка первичной переработки нефти. По своим технико-экономическим показателям она является лидером среди аналогичного оборудования в Российской Федерации и третьей в мире по производительности, - рассказывает ведущий инженер цеха по межцеховым коммуникациям Зияв Мустафаев. Студенты задают вопросы – им интересен каждый технологический нюанс. Ведь в вузах не всегда вдаются в такие подробности, а здесь можно все узнать «из первых рук» - от людей, которые знают это оборудование «от и до».

Фото: «РН-Туапсинский НПЗ».

Производственная практика на Туапсинском НПЗ выстроена так, что студенты практически непрерывно получают новые знания о сфере, в которой им предстоит работать – только успевай запоминать, а лучше записывай! Но главное, что постепенно формируется то «ядро» знаний, которое в будущем и сделает из них высококлассных специалистов.

- На картинках в учебнике все выглядит иначе, - с улыбкой признается Татьяна Алехина, третьекурсница РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. – Но еще ценнее люди, которые здесь работают – их рассказы - это то, чего нам, студентам, сейчас очень не хватает. Это здорово – увидеть, как работают современные установки, как происходит сам процесс переработки нефти, пообщаться со специалистами, которые уже много лет в профессии.

Культура наставничества

Еще один третьекурсник, учащийся энергетического факультета Южнороссийского государственного политехнического университета Евгений Сазонов, добавляет, что его поразила созданная на Туапсинском НПЗ система наставничества.

- Я хотел проходить практику именно здесь, потому что для меня важно увидеть, как работают настоящие профессионалы. И я был рад узнать, насколько благожелательно они относятся к студентам. Отвечают на любые вопросы, объясняют сложные моменты, которые нам могут быть непонятны, - говорит Евгений.

С этим соглашаются и другие ребята – среди которых студенты Санкт-Петербургского горного, Уральского федерального и Донского государственных технических университетов. Такая география сама по себе свидетельствует о том, насколько «школу» Туапсинского НПЗ ценят в нефтеперерабатывающей отрасли.

Многие практиканты уже решили, что после окончания вуза хотят работать именно здесь. Получится или нет – зависит уже от них самих. Но тот уровень, который они увидели на Туапсинском НПЗ задаст для них высокую профессиональную планку, которой они будут пытаться достичь, где бы они потом ни работали.

А для завода подготовка кадров – это крайне важное направление, ведь впереди много новых производственных задач.

– За последние годы у нас прошли практику более 300 человек, многие из них после окончания вуза пополнили коллектив завода, - говорит Мария Соболева. - И уже можно говорить о том, что они успешно справляются со своими задачами. Во многом благодаря тому, что раньше проходили у нас практику и получили необходимые навыки.