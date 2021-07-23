Олимпиада в Токио 2021: расписание выступлений кубанских спортсменов

Фото: администрация Краснодарского края
Олимпиада в Токио 2021 началась! Сегодня в Японии прошла церемония открытия. В составе российской делегации по стадиону прошли кубанские атлеты. Всего – 21 человек. Они представят Краснодарский край сразу в 13 дисциплинах.
«КП» – Кубань» рассказывает, когда кубанские спортсмены начнут борьбу с медали.
1. Муслим Гаджимагомедов (Бокс)
1/8 финала, 26 июля, 04:03
1/4 финала, 30 июля, 7:36
1/2 финала, 3 августа, 6:18
Финал, 6 августа, 9:05
2. Любовь Овчарова (Вольная борьба)
3 августа, 05:00
3. Виктория Калинина, Анна Сень (Гандбол)
25 июля, 05:00, Россия – Бразилия
27 июля, 8:15, Швеция – Россия
29 июля, 13:30, Венгрия – Россия
31 июля, 8:15, Россия – Франция,
2 августа, 8:15, Испания – Россия
4. Виктор Мелантьев (Гребля на байдарках и каноэ)
Каноэ-двойка
1/8 финала, 2 августа, 04:05
1/4 финала, 2 августа, 06:06
1/2 финала, 3 августа, 03:44
Финал, 3 августа, 5:54
Каноэ одиночка
1/8 финала, 6 августа, 3:44
1/4 финала, 6 августа, 5:21
1/2 финала, 7 августа, 3:44
Финал, 7 августа, 5:39
Олеся Ромасенко (Гребля на байдарках и каноэ)
Каноэ одиночка, 200 метров
1/8 финала, 4 августа, 3:58
1/4 финала, 4 августа, 5:53
1/2 финала, 5 августа, 3:44
Финал, 5 августа, 5:43
Каноэ двойка, 500 метров
1/8 финала, 6 августа, 3:30
1/4 финала, 6 августа, 5:07
1/2 финала, 7 августа, 3:30
Финал, 7 августа, 5:22
Кира Степанова (Гребля на байдарках и каноэ)
Байдарка одиночка, 500 метров
1/8 финала, 4 августа, 4:19
1/4 финала, 4 августа, 6:07
1/2 финала, 5 августа, 3:58
Финал, 5 августа, 6:08
Байдарка двойка, 500 метров
1/8 финала, 2 августа, 5:00
1/4 финала, 2 августа, 6:45
1/2 финала, 3 августа, 4:23
Финал, 3 августа, 6:47
Байдарка четверка, 500 метров
1/4 финала, 6 августа, 4:15
1/2 финала, 7 августа, 4:07
Финал, 7 августа, 6:00
Светлана Черниговская (Гребля на байдарках и каноэ)
Байдарка одиночка, 500 метров
1/8 финала, 4 августа, 4:19
1/4 финала, 4 августа, 6:07
1/2 финала, 5 августа, 3:58
Финал, 5 августа, 6:08
Байдарка четверка, 500 метров
1/4 финала, 6 августа, 4:15
1/2 финала, 7 августа, 4:07
Финал, 7 августа, 6:00
Елена Орябинская (гребной спорт)
Академическая гребля, двойки
1/4 финала, 24 июля, 3:20
1/2 финала, 27 июля, 4:58
Финал, 29 июля, 3:30
5. Сергей Семенов (Греко-римская борьба)
1/2 финала, 1 августа
Финал, 2 августа
6. Михаил Игольников (Дзюдо)
1/32 финала, 28 июля
1/16 финала, 28 июля
1/4 финала, 28 июля
1/2 финала, 28 июля
Финал, 28 июля
7. Сергей Шубенков (Легкая атлетика)
1/4 финала, 3 августа, 13:10
1/2 финала, 4 августа, 5:00
Финал, 5 августа, 5:55
8. Александр Аскеров (Парусный спорт)
Класс RS:X
1-я гонка, 25 июля, 06:05
2-я гонка, 25 июля
3-я гонка, 25 июля
4-я гонка, 26 июля, 3:05
5-я гонка, 26 июля
6-я гонка, 26 июля
7-я гонка, 28 июля, 6:05
8-я гонка, 28 июля
9-я гонка, 28 июля
10-я гонка, 29 июля, 6:20
11-я гонка, 29 июля
12-я гонка, 29 июля
13-я гонка, 31 июля, 9:33
Денис Грибанов и Павел Созыкин (Парусный спорт)
Класс 470
1-я гонка, 28 июля, 06:05
2-я гонка, 28 июля
3-я гонка, 29 июля, 9:05
4-я гонка, 29 июля
5-я гонка, 30 июля, 6:05
6-я гонка, 30 июля
7-я гонка, 1 августа, 6:15
8-я гонка, 1 августа
9-я гонка, 2 августа, 8:35
10-я гонка, 2 августа
13-я гонка, 4 августа, 8:33
9. Дмитрий Ушаков (Прыжки на батуте)
31 июля 07:00
Сусана Кочесок (Прыжки на батуте)
30 июля 07:00
10. Дарья Лушина (Регби-7)
29 июля, 05:00, Россия – Великобритания
29 июля, 13:00, Россия – Кения
30 июля, 05:30, Новая Зеландия – Россия
11. Елена Веснина (Теннис)
24 июля, 05:00
12. Алиса Тищенко (Художественная гимнастика)
Групповое многоборье
Квалификация, 7 августа 04:00
Финал, 8 августа
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Эта Игра войдет в историю»: Краснодарская регбистка заявила, что на Олимпиаде в Токио будет мощный турнир (подробнее).
Елена Веснина вышла из декрета, чтобы вновь бороться за золото (читайте далее).