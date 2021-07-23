Олимпиада в Токио 2021: расписание выступлений кубанских спортсменов

Фото: администрация Краснодарского края

Олимпиада в Токио 2021 началась! Сегодня в Японии прошла церемония открытия. В составе российской делегации по стадиону прошли кубанские атлеты. Всего – 21 человек. Они представят Краснодарский край сразу в 13 дисциплинах.

«КП» – Кубань» рассказывает, когда кубанские спортсмены начнут борьбу с медали.

1. Муслим Гаджимагомедов (Бокс)

1/8 финала, 26 июля, 04:03

1/4 финала, 30 июля, 7:36

1/2 финала, 3 августа, 6:18

Финал, 6 августа, 9:05

2. Любовь Овчарова (Вольная борьба)

3 августа, 05:00

3. Виктория Калинина, Анна Сень (Гандбол)

25 июля, 05:00, Россия – Бразилия

27 июля, 8:15, Швеция – Россия

29 июля, 13:30, Венгрия – Россия

31 июля, 8:15, Россия – Франция,

2 августа, 8:15, Испания – Россия

4. Виктор Мелантьев (Гребля на байдарках и каноэ)

Каноэ-двойка

1/8 финала, 2 августа, 04:05

1/4 финала, 2 августа, 06:06

1/2 финала, 3 августа, 03:44

Финал, 3 августа, 5:54

Каноэ одиночка

1/8 финала, 6 августа, 3:44

1/4 финала, 6 августа, 5:21

1/2 финала, 7 августа, 3:44

Финал, 7 августа, 5:39

Олеся Ромасенко (Гребля на байдарках и каноэ)

Каноэ одиночка, 200 метров

1/8 финала, 4 августа, 3:58

1/4 финала, 4 августа, 5:53

1/2 финала, 5 августа, 3:44

Финал, 5 августа, 5:43

Каноэ двойка, 500 метров

1/8 финала, 6 августа, 3:30

1/4 финала, 6 августа, 5:07

1/2 финала, 7 августа, 3:30

Финал, 7 августа, 5:22

Кира Степанова (Гребля на байдарках и каноэ)

Байдарка одиночка, 500 метров

1/8 финала, 4 августа, 4:19

1/4 финала, 4 августа, 6:07

1/2 финала, 5 августа, 3:58

Финал, 5 августа, 6:08

Байдарка двойка, 500 метров

1/8 финала, 2 августа, 5:00

1/4 финала, 2 августа, 6:45

1/2 финала, 3 августа, 4:23

Финал, 3 августа, 6:47

Байдарка четверка, 500 метров

1/4 финала, 6 августа, 4:15

1/2 финала, 7 августа, 4:07

Финал, 7 августа, 6:00

Светлана Черниговская (Гребля на байдарках и каноэ)

Байдарка одиночка, 500 метров

1/8 финала, 4 августа, 4:19

1/4 финала, 4 августа, 6:07

1/2 финала, 5 августа, 3:58

Финал, 5 августа, 6:08

Байдарка четверка, 500 метров

1/4 финала, 6 августа, 4:15

1/2 финала, 7 августа, 4:07

Финал, 7 августа, 6:00

Елена Орябинская (гребной спорт)

Академическая гребля, двойки

1/4 финала, 24 июля, 3:20

1/2 финала, 27 июля, 4:58

Финал, 29 июля, 3:30

5. Сергей Семенов (Греко-римская борьба)

1/2 финала, 1 августа

Финал, 2 августа

6. Михаил Игольников (Дзюдо)

1/32 финала, 28 июля

1/16 финала, 28 июля

1/4 финала, 28 июля

1/2 финала, 28 июля

Финал, 28 июля

7. Сергей Шубенков (Легкая атлетика)

1/4 финала, 3 августа, 13:10

1/2 финала, 4 августа, 5:00

Финал, 5 августа, 5:55

8. Александр Аскеров (Парусный спорт)

Класс RS:X

1-я гонка, 25 июля, 06:05

2-я гонка, 25 июля

3-я гонка, 25 июля

4-я гонка, 26 июля, 3:05

5-я гонка, 26 июля

6-я гонка, 26 июля

7-я гонка, 28 июля, 6:05

8-я гонка, 28 июля

9-я гонка, 28 июля

10-я гонка, 29 июля, 6:20

11-я гонка, 29 июля

12-я гонка, 29 июля

13-я гонка, 31 июля, 9:33

Денис Грибанов и Павел Созыкин (Парусный спорт)

Класс 470

1-я гонка, 28 июля, 06:05

2-я гонка, 28 июля

3-я гонка, 29 июля, 9:05

4-я гонка, 29 июля

5-я гонка, 30 июля, 6:05

6-я гонка, 30 июля

7-я гонка, 1 августа, 6:15

8-я гонка, 1 августа

9-я гонка, 2 августа, 8:35

10-я гонка, 2 августа

13-я гонка, 4 августа, 8:33

9. Дмитрий Ушаков (Прыжки на батуте)

31 июля 07:00

Сусана Кочесок (Прыжки на батуте)

30 июля 07:00

10. Дарья Лушина (Регби-7)

29 июля, 05:00, Россия – Великобритания

29 июля, 13:00, Россия – Кения

30 июля, 05:30, Новая Зеландия – Россия

11. Елена Веснина (Теннис)

24 июля, 05:00

12. Алиса Тищенко (Художественная гимнастика)

Групповое многоборье

Квалификация, 7 августа 04:00

Финал, 8 августа

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