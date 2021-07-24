Потоп в Сочи, последние новости на 24 июля 2021 года: прямая онлайн-трансляция с места событий

Улицы курорта превратились в буйные реки

Потоп в Сочи, последние новости на 24 июля 2021 года. Курортный Сочи снова погрузился под воду. За сутки здесь выпала месячная норма осадков. Из-за дождей улицы Дагомыса, Кудепсты, Хосты и Мацесты превратились в разбушевавшиеся реки. Воют сирены, сообщая горожанам, что стихия достигла жизненно опасного уровня.

Но, по прогнозам метеорологов, все еще может повториться, но уже в других районах города. Дожди продолжат идти ночью, 24 июля. Их эпицентр сместился к Адлерскому району.

- Эвакуации населения Сочи из-за подтопления от сильных ливней не требуется, - сообщили в МЧС.

Экстренные службы дежурят в потенциально опасных районах города и настоятельно рекомендуют жителям и гостям курорта не выходить на улицу и не выезжать на автомобилях.