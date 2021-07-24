Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 24 июля 2021: новый пункт вакцинации от COVID-19 заработал в Сочи

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Массовая вакцинация в Краснодарском крае продолжается. За восемь месяц прививку от COVID-19 поставили более миллиона жителей Кубани.

Эта цифра растет, в том числе благодаря Сочи. На курорте вакцину получили более 120 тысяч жителей. В городе открываются новые прививочные пункты. Последний распахнул двери в торговом центре «Ярославна».

Учреждения оснащено необходимым оборудованием. Здесь работает врач, медсестры и волонтеры. Они приглашают местных жителей и туристов поставить прививку от страшной инфекции.

- Число желающих привиться от коронавируса, растет, и мы делаем все возможное, чтобы жители и гости города могли без трудностей получить вакцину, – рассказала вице-мэр Сочи Елена Канюк.

Отметим, что задача массовой вакцинации населения – выработка коллективного иммунитета. Он должен появиться, когда прививку поставят как минимум 60% взрослого населения Краснодарского края.

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