Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 24 июля 2021: новый пункт вакцинации от COVID-19 заработал в Сочи

Фото: admkrai.krasnodar.ru
Массовая вакцинация в Краснодарском крае продолжается. За восемь месяц прививку от COVID-19 поставили более миллиона жителей Кубани.
Эта цифра растет, в том числе благодаря Сочи. На курорте вакцину получили более 120 тысяч жителей. В городе открываются новые прививочные пункты. Последний распахнул двери в торговом центре «Ярославна».
Учреждения оснащено необходимым оборудованием. Здесь работает врач, медсестры и волонтеры. Они приглашают местных жителей и туристов поставить прививку от страшной инфекции.
- Число желающих привиться от коронавируса, растет, и мы делаем все возможное, чтобы жители и гости города могли без трудностей получить вакцину, – рассказала вице-мэр Сочи Елена Канюк.
Отметим, что задача массовой вакцинации населения – выработка коллективного иммунитета. Он должен появиться, когда прививку поставят как минимум 60% взрослого населения Краснодарского края.
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