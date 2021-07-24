Представительница Краснодарского края по академической гребле вышла в полуфинал на Олимпиаде в Токио

Фото: instagram.com/elena_oryabinskaya

24 июля в 3 часа утра на Олимпийский играх в Токио стартовали предварительные заезды по академической гребле. Женская двойка распашных, в состав которой вошла Елена Орябинская из Краснодарского края, в квалификации финишировала вторыми. Кубанская спортсменка с напарницей из Питера показали результат 7:23,39.

- Девушки напрямую вышли в полуфинал А/В, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Федерации гребного спорта.

Менее двух секунд наши спортсменки уступили австралийкам Джессике Моррисон и Аннабель Макинтайр. В полуфинал также после этого заезда вышли и представительницы Великобритании, у них небольшое отставание от времени наших гребчих - 7:23,98.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что попасть на Олимпиаду – было мечтой Орябинской. Достигнув цели, она заявила, что сделает все возможное, даже больше, чтобы вырвать награду на Играх в Токио.

- Будем стараться и покажем максимальный результат ради наших болельщиков, родных, всех, кто за нас переживает, - говорила Елена.

Сейчас они с напарницей отдыхают, вскоре снова будут активно готовиться уже к полуфиналу. К слову, тренер кубанской спортсменки тоже ничуть не сомневается в ее силах. Наставница отмечает, что Орябинская находится в очень хорошей физической форме.

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