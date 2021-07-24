Последствия наводнения в Сочи 24 июля 2021: в городе почти восстановили электроснабжение, но посчитать ущерб имуществу только предстоит

Сочи после наводнения. Фото: @chp_adler

Городские службы главного российского курорта снова испытывает непогода. Вчера, 24 июля, за пару часов на Сочи выпала месячная норма осадков. Улицы пригородных районов - Дагомыса, Кудепсты, Мацесты, Хосты превратились в бушующие реки. От потоков воды с гор, сметающих все на своем пути, обычно мирные водоемы вышли из берегов. Жителей разбудил гул сирен, оповещающих о возможной эвакуации. К счастью, этого не

Ранним утром люди вышли убирать свои дворы от грязи, нанесенной рекой. Фото: @chp_adler

потребовалось.

Дождь, как и обещали синоптики, закончился к утру.

Большая вода навредила только имуществу горожан. Количество унесенных потоком автомобилей только предстоит посчитать. Жертв нет.

Но городская инфраструктура очередную проверку на прочность прошла.

- Ущерб ей незначительный. Грязь, ветки заполонили проезжую часть, нарушили плиточную кладку на одной из набережных, - сообщают обстановку на утро, 24 июля, в мэрии Сочи.

А вот электроснабжению городских кварталов вода навредила серьезно, вырвал с корнем одну из подстанций. Без света до утра сидели тысячи горожан.

Воду откачивают по заявкам горожан

- Сейчас на 90 процентов электроснабжение в городе восстановлено, - рапортуют власти. - Бригады продолжают работать и к полудню свет будет везде.

Из-за стихии ночью пришлось перекрывать часть федеральной трассы "Джубга - Сочи".

Так выглядят дворы Хосты. Фото: @chp_adler

- Реверсивное движение пришлось вводить на 198-199 км А-147. С часу ночи все функционирует в штатном режиме, - сообщили в Росавтодоре.

Однако погода в Сочи еще будет нестабильной в ближайшие пару дней, 25-26 июля. Дожди, хоть и кратковременные, ожидают вскоре вновь.