Туристический автобус попал в аварию в Краснодарском крае, есть погибшие

Причины аварии выясняют в прокуратуре

В Краснодарском крае туристический автобус съехал в кювет из-за отказа тормозной системы. Погибли два человека, еще 21 находится в больнице.

Все случилось ранним утром, 24 июля. Около 9 часов утра автобус с туристами ехал в района автодороги Нижегородская-Мезмай. Как внезапно на крутом повороте его повело и на всей скорости он помчался в кювет.

- Сейчас на месте ДТП работают специалисты. Предварительная версия ДТП - отказ тормозной системы, - сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Известно, что ДТП произошло в районе поселка Мезмай Апшеронского района.

- Прокуратура начала проверку по факту аварии. После этого будет дана оценка причинам и условиям произошедшего, в том числе действиям перевозчика на предмет оказания услуг не соответствующим требованиям безопасности,включая техническое состояние выпущенного на линию транспортного средства, прокомментировали "КП" - Кубань" в ведомстве.

Обстоятельства аварии выясняются.