Семья из трех человек пропала в Сочи во время наводнения

В Сочи ищут двоих пропавших без вести

Мужчина, его жена и ребенок попали в бушующий водоворот горной реки в Сочи, как раз когда ехали по дороге. Утром, 24 июля, тело главы семейства обнаружили. Женщину и ребенка продолжают искать.

- Следственным отделом по Хостинскому району Сочи СКР по краю проводится доследственная проверка по сообщению о гибели мужчины и поиске трёх человек в результате съезда автомобиля с моста, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе Следкома. - По предварительным данным, вечером 23 июля текущего года водитель автомобиля Тойота с тремя пассажирами (супруга, несовершеннолетняя дочь и знакомая) допустил съезд с моста через реку Мацеста. В результате транспортное средство оказалось в воде. В ходе поисковых мероприятий тело водителя обнаружено, поиск остальных граждан продолжается.

Напомним, вчера на Сочи выпала почти месячная норма осадков. Затопленными оказались улицы сразу нескольких районов города.