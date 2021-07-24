Зачем ждать у моря погоды: что происходит на пляжах Сочи после сильнейшего наводнения

В Сочи все приехали к морю Фото: Виктор КЛЮШКИН

Сочи пытается оправиться после наводнения минувшей ночью, 24 июля. За сутки здесь выпала почти месячная норма осадков. Но этими показателями здесь никого уже не удивить. Лето на курорте выдалось как нельзя буйное.

- Такое впечатление, что один и тот же циклон-монстр гуляет вокруг побережья Черного моря, и периодически испускает на нас свой гнев, - пытаются найти объяснение такому нестабильному природному настроению местные жители.

Действительно, вчера казалось, вся вода Кавказских гор сошла на окраины Сочи - Дагомыс, Кудепсту, Хосту, Мацесту, а центр курорта едва подмочила. Повезло на этот раз и Адлеру. В начале июля после такого же наводнения пляжи самого культового сочинского района городским властям пришлось фактически восстанавливать с нуля.

Сюда и отправились многочисленные отдыхающие из неуютных после наводнения окраин. Даже несмотря на то, что купание в море запрещено со вчерашнего дня. На всех пляжах курорта висит "черных флаг".

В Сочи ясно, но купаться строго запрещено Фото: Виктор КЛЮШКИН

- Море буйное, теплое и красивое, мы не хотим сидеть в номере гостиницы, когда тут такая красота. Через пару дней уже уезжаем обратно в Казань, - говорит одна из отдыхающих.

Отпуск не ждет Фото: Виктор КЛЮШКИН

Спасатели предупреждают, с морем шутки плохи - накроет волной, не успеешь даже рукой взмахнуть.

Между тем, ливни, грозы и ветер еще могут вернуться на курорт в ближайшие пару суток. Вероятность этого, по данным синоптиков, очень велика.