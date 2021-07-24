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Происшествия24 июля 2021 17:08

«У вас шорты спущены!»: жительница Краснодара потребовала остановить такси и выложила в сеть оголившегося перед ней водителя

Поездку девушка заказала в официальном агрегаторе
Ева МУР
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Таксиста не смутило, что девушка видела номер машины и персональные данные водителя

Таксиста не смутило, что девушка видела номер машины и персональные данные водителя

Жительница Краснодара заказал такси по специальному приложению. Через несколько минут на ее телефоне высветилась сумма за поездку, а также персональные данные водителя и номер его машины.

Она вышла, села в его черный "Пежо". Но уже через несколько минут заметила, что водитель (в приложение высветилось как "Ара") приспустил свои шорты и занимается самоудовлетворением.

Квитанцию она сохранила и выложила в сеть

Квитанцию она сохранила и выложила в сеть

Она достала телефон и начала снимать "действо" на камеру.

- Остановите, пожалуйста, машину, - потребовала девушка. - Что вы делаете?

Завязалась перепалка, во время которой водитель даже не попытался вернуть свои шорты в исходное положение.

- Вы [с ума что ли сошли?]. Шорты зачем сняли?! - крикнула пассажирка такси, когда машина уже остановилась, и поспешила ретироваться.

Она выложила данные на таксиста в сеть и видео, на котором зафиксировала неудавшуюся поездку. Извинений от агрегатора пока в ее адрес не последовало.

Таксист спустил штаны перед пассажиркой. Видео: @chp_krd
ЧППроисшествия: ЧП