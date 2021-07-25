Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 25 июля 2021: число зараженных растет

Число заболевших по-прежнему не снижается
Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 25 июля 2021. Число заболевших за сутки выросло до 252 человек. Госпитали переполнены, а скорые перегружены вызовами. Медики говорят о третьей волне пандемии.
Отметим, что задача массовой вакцинации населения – выработка коллективного иммунитета. Он должен появиться, когда прививку поставят как минимум 60% взрослого населения Краснодарского края.
Пока этот процесс еще не завершен.
КОНКРЕТНО
Коронавирус в Краснодаре 25 июля 2021
В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировали 59 заболевших.
Коронавирус в Анапе 25 июля 2021
В Анапе положительный тест на коронавирус получили 30 человек.
Коронавирус в Сочи 25 июля 2021
В Сочи COVID-19 подтвердился у 12 жителей.
Коронавирус в Геленджике 25 июля 2021
В Геленджике за последние сутки выявлено 13 заболевших.
Коронавирус в Туапсе 25 июля 2021
В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлено 4 инфицированных.
Коронавирус в Ейске 25 июля 2021
В Ейском районе коронавирусная инфекция подтвердилась ни у 7 человек.