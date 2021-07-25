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Здоровье25 июля 2021 1:00

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 25 июля 2021: число зараженных растет

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 25 июля 2021
Ева МУР
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Число заболевших по-прежнему не снижается

Число заболевших по-прежнему не снижается

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 25 июля 2021. Число заболевших за сутки выросло до 252 человек. Госпитали переполнены, а скорые перегружены вызовами. Медики говорят о третьей волне пандемии.

Отметим, что задача массовой вакцинации населения – выработка коллективного иммунитета. Он должен появиться, когда прививку поставят как минимум 60% взрослого населения Краснодарского края.

Пока этот процесс еще не завершен.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 25 июля 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировали 59 заболевших.

Коронавирус в Анапе 25 июля 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 30 человек.

Коронавирус в Сочи 25 июля 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 12 жителей.

Коронавирус в Геленджике 25 июля 2021

В Геленджике за последние сутки выявлено 13 заболевших.

Коронавирус в Туапсе 25 июля 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлено 4 инфицированных.

Коронавирус в Ейске 25 июля 2021

В Ейском районе коронавирусная инфекция подтвердилась ни у 7 человек.

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