Кубанские гандболистки не помогли сборной России переиграть Бразилию на Олимпиаде в Токио

Фото: ГК Ростов-Дон

Женская сборная России по гандболу начала Олимпийские игры в Токио с ничейного результата. В первом туре она поделила очки с Бразилией. Матч завершился вничью – 24:24.

Краснодарский край на турнире в Токио представляют сразу две девушки. Это вратарь Виктория Калинина и левый полусредний Анна Сень.

Сборная России уверенно начала матча. После первого тайма команда Алексея Алексеева повела в два мяча – 14:12. Только удержать преимущество номинальные хозяйки не смогли. Во втором тайме уже сильнее были бразильянки – 12:10. Как итог, 24:24 – россиянки начали турнир с ничейного результата.

Анна Сень не отметилась результативными бросками, а Виктория Калинина отразила 6 из 17 бросков по воротам (35% эффективности).

Во втором туре команда Алексея Алексеева сыграет со сборной Швеции. Матч пройдет 27 июля и начнется в 8:15 по московскому времени.