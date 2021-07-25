Кубанский пенсионер успешно доехал на раритетной «Яве» в Кронштадт ко Дню ВМФ

Фото: instagram.com/975anatolii

67-летний житель станицы Старотитаровской Темрюкского района Анатолий Хвостик – бывший моряк, служил в Питере. За несколько суток до празднования Дня Военно-морского флота он починил раритетный мотоцикл 1967 года выпуска и отправился на нем в Кронштадт.

О своем намечающемся путешествии пенсионер написал в соцсетях. Станичник заявил, что намерен на острове встретить своих сослуживцев. Подписчики поддержали Анатолия Хвостика, а некоторые даже скинулись на бензин.

- 50 лет жизни пролетели как один миг! Это не просто поездка, это большое испытание и увлекательное путешествие. Путешествие в мое 18-летие, — публиковал он в Instagram.

Фото: instagram.com/975anatolii

По дороге байкер выходил на связь и сообщал, как преодолевает дорогу.

- За день прошёл 700 километров. До Воронежа осталось - 350. Остановился все-таки в гостинице, опасаясь за сохранность техники. Настрой боевой! – отмечал Анатолий. По пути случались поломки. Но пенсионер не унывал, устранял их и двигался дальше.

Расстояние от Старотитаровская до Кронштадта по трассе – 2222 километра, их пенсионер на своем полувековом мотоцикле «Ява» преодолел за три дня. Уже с острова Анатолий Хвостик записал очередное видео.

- Наконец-то я прибыл в Кронштадт. Не простое было дело, много приключений в дороге. Хочу передать привет всем своим знакомым, - сказал Анатолий.

Также Хвостик попросил помочь с размещением, но добавил, что на крайний случай переночует в спальном мешке.

Сегодня, 25 июля, в Санкт-Петербурге и в Кронштадте прошли военно-морские парады.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что День Военно-морского флота отмечается в России в последнее воскресенье июля. В этом году праздник выпал на 25 число. Утром глава Краснодарского края с Днем ВМФ поздравил всех причастных к этой дате кубанцев.

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