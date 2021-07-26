Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 26 июля 2021: самые зараженные города

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 26 июля 2021. Число заболевших за сутки выросло на 253 человека, среди них 16 - это дети.

Самыми зараженными за день стали Краснодар, Лабинский, Тимашевский, Динской и Белореченский районы. Здесь выявили 58, 29, 23, 22 и 20 новых случаев соответственно. 11 пациентов с COVID-19 прибавилось в больнице Анапы, девять – в Темрюкском районе, в Сочи – восемь.

В Краснодарском крае продолжается прививочная кампания. Для коллективного иммунитета нужно вакцинировать как минимум 60% взрослого населения Кубани. В настоящее время укол сделала только половина жителей от намеченного плана.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 26 июля 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировали 58 заболевших.

Коронавирус в Анапе 26 июля 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 11 человек.

Коронавирус в Сочи 26 июля 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 8 жителей.

Коронавирус в Геленджике 26 июля 2021

В Геленджике за последние сутки выявлен 1 заболевший.

Коронавирус в Туапсе 26 июля 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлено 4 инфицированных.

Коронавирус в Ейске 26 июля 2021

В Ейском районе коронавирусная инфекция подтвердилась у 2 человек.