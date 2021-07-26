Из здания минсельхоза в Краснодаре чуть не выпал мужчина

Фото с места ЧП.

Инцидент произошел утром в понедельник, 26 июля, в здании министерства сельского хозяйства в Краснодаре. Из окна на четвертом этаже чуть не выпал мужчина.

- Человек в белой рубашке и классических черных штанах вылез через окно и стоял некоторое время на карнизе, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» наш корреспондент, который находится на месте ЧП. - С ним начали разговаривать люди из разных кабинетов, кричали ему снизу и сбоку.

В это время подъехали спасатели, которые протянули лестницу к окну. Один из людей в форме поднялся наверх.

- Когда его взяли за руки, мужчина повис на высоте над землей. Два мужчины рывками затянули его через окно в помещение. Все обошлось, он не пострадал, - добавляет корреспондент «КП» - Кубань».

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

- Все хорошо, с сотрудником все в порядке, он в помещении, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правде» - Кубань» в краевой администрации.