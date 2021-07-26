Кубань собрала урожай с новым рекордом

Рекордные тонны урожая собрали аграрии региона Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Краснодарский край собрал рекордный урожай зерновых и зернобобовых этим летом. И он на 1,28 млн тонн больше, чем в 2019 году.

- Сравнение с 2019 году, потому что он был наиболее удачным для наших аграриев. Спасибо труженикам поля и ученым за такие цифры, - написал на своей странице в соцсети Вениамин Кондратьев.

К слову, Краснодарский край сохраняет статус гаранта продовольственной безопасности страны и лидирует по этим позициям.

Аграрии ночевали в полях, работали без выходных и праздников, лелеяли каждый росток, и их труды не прошли даром. Кубань завершила уборку урожая. И сделала это самой первой в стране.

Несмотря на аномально дождливую весну и начало лета, сельхозтоваропроизводители собрали 12 млн 380 тысяч тонн зерновых колосовых и зернобобовых культур, из них озимой пшеницы собрали 10 млн 542 тысячи тонн.

Впереди еще сбор плодовых и риса.