«Коронованный в Риме»: вора в законе Дато Краснодарского осудили за то, что он вор в законе

За свой высший криминальный статус Дато отправится в колонию строгого режима Фото: Краснодарский краевой суд

Краснодарский суд рассмотрел уголовное дело 37-летнего вора в законе Дато Краснодарского. Его обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии. По данным правоохранителей, он причастен к более чем тридцати томам преступлений. Но точных доказательств, что их совершил именно Давид – нет. Но это вору в законе и не нужно, для него отдельная статья.

- Из диспозиции ст. 210.1 УК РФ следует, что данная норма уголовного закона преступным признает сам факт занятия обвиняемым высшего положения в преступной иерархии и не требует вменения лицу участия в любой форме в каком-либо ином преступлении, совершения действий по организации, планированию, руководству преступной деятельностью. Занятие высшего положения в преступной иерархии само по себе предполагает, что этот статус будет использоваться в интересах криминального мира, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Короновали Джагидзе в июне 2013 года в столице Италии. Туда Дато прилетел к своим знакомым на «воровскую сходку», после которой он стал смотрителем Краснодара. Он назначал и убирал своих последователей. В 2014 году его поймали в Адыгее за выпомгательство, а потом задержали с крупной партией наркотиков. После от присмотра блюстителей закона он уже не смог.

В итоге Дато получил срок восемь лет строгого режима и штраф в миллион рублей. Пока приговор в законную силу не вступил.

Отметим, что это уже далеко не первый суд Джагидзе. Ранее ему всегда смягчали наказание из-за пожилых родителей, гражданской супруги и четырех детях на иждивении.