Более 3,5 тысяч краснодарских школьников трудятся на каникулах

На каникулах дети могут заработать и получить первый опыт. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Для старшеклассников лето - это не только каникулы, но и время первых подработок. Причем судя по ажиотажу в центре занятости населения подростки охотно идут трудиться. Многие даже в юном возрасте не хотят просить деньги на карманные расходы у родителей, а стремятся заработать их сами. А в качестве бонуса получают полезные навыки и знания, что называется, на будущее. Тему летней занятости детей обсудили на брифинге, организованном администрацией города.

Первый официальный доход

В течение года муниципалитет и служба занятости предоставят рабочие места для 4248 краснодарских подростков. Конечно же, пик трудоустройства приходится именно на июнь - август, когда нет уроков, зато много свободного времени.

Всего этим летом предоставят работу 3511 ребятам. Трудятся они в основном в муниципальных учреждениях.

- На создание вакансий, оплату труда школьников, проведение медицинских обследований направлено 30,5 миллиона рублей, - уточняет исполняющий обязанности начальника управления по социальным вопросам Анастасия Хабарова. - Они пошли на создание рабочих мест и оплату труда подростков в муниципальных учреждениях, проведение медицинских обследований.

Важный момент - все школьники трудоустраиваются официально. А это значит, что подростки получают белую зарплату. Работодатель обязан заключить с подростком трудовой договор и завести на него трудовую книжку. В числе обязательных требований - предварительный медицинский осмотр несовершеннолетнего работника, который должен проводиться за счет организации.

- Возможность официально работать, получать белую зарплату помогает формировать трудовые навыки, готовиться к будущей взрослой жизни. Кроме того, это еще и профилактика правонарушений среди подростков, - говорит Анастасия Хабарова. - При распределении рабочих мест мы отдаем приоритет школьникам из неблагополучных семей или семей с низким уровнем дохода, детям-сиротам, а также подросткам, состоящим на учете в органах профилактики правонарушений. И, конечно, особое место отводится ребятам с инвалидностью.

Она уточнила, что уже удалось трудоустроить на лето 1482 подростка, особо нуждающихся в социальной защите либо относящихся к «группе риска».

Вакансии - нарасхват

Как говорят сотрудники Центра занятости, с начала летних каникул число обращений подростков на биржу труда выросло в десятки раз. Для них сформировали и постоянно пополняют базу вакансий.

- Программа подростковой занятости пользуется большой популярностью среди краснодарских школьников и их родителей, - отмечает заместитель руководителя «Центра занятости населения города Краснодара» Наталья Скачко. - Мы убеждены, что это краткое летнее трудоустройство поможет ребятам почувствовать, что их труд нужен людям, что они приносят пользу. Это первый шаг в определении своего места в профессиональном мире и на рынке труда.

По ее словам, в кубанской столице с начала 2021 года для получения содействия в поиске подходящей работы обратилось более 4200 подростков от 14 до 18 лет. При этом ажиотаж среди подростков такой, что рабочих мест на всех не хватает.

- Если раньше мы проводили встречи с подростками в школах, чтобы рассказать им о работе летом, то сейчас в этом нужды нет - дети сами к нам приходят и изъявляют желание трудиться. Поэтому обращаемся к руководителям краснодарских компаний. Возможно, на предприятие требуются сотрудники для временных, сезонных работ, мы уже готовы предоставить кандидатов на вакансии, - добавляет Наталья Скачко.

Все по закону

Дети могут привлекаться только для выполнения легкой работы, которая не может причинить вреда их здоровью или нравственному развитию. К тому же для таких работников предусмотрен сокращенный рабочий день. Для тех, кому еще не исполнилось 16 лет, занятость не должна превышать 24 часа в неделю и 5 часов в день. А для подростков в возрасте от 16 до 18 лет ее максимальная продолжительность может составлять 35 часов в неделю и 7 часов в день.

- При этом трудоустройство детей до 14 лет разрешено в исключительных случаях и только с согласия родителей, - уточняет заместитель руководителя «Центра занятости населения города Краснодара» Наталья Скачко.

А вот заработная плата, которую получают школьники, не может быть ниже минимального размера оплаты труда - 12 792 рубля. Она рассчитывается пропорционально отработанному времени. А еще работающим подросткам материальную поддержку оказывает государство. Стимулирующая выплата составляет 2250 рублей - ее перечисляют каждый месяц.

Где ребенок может трудиться

У станка на производстве или на складе на пару с грузчиками дети не работают. Как правило, подростков отправляют наводить порядок в библиотеках и на пришкольных территориях.

Большую часть вакансий для подростков, которые хотят заработать на каникулах, предоставляет департамент образования. В школах и пришкольных лагерях труда и отдыха получил рабочие места 3251 подросток.

- Ребята обновляют библиотечный фонд, чтобы к началу учебного года книги были в хорошем состоянии, - сказала заместитель начальника отдела департамента образования Людмила Смирнова. - Также они трудятся на пришкольных территориях - обустраивают цветочные клумбы, зеленые уголки. Выполняют небольшие поручения при ремонте школ. Все работы, которые выполняются подростками, проводятся с соблюдением требований безопасности.

В период летних каникул на базе школ действовали 30 лагерей труда и отдыха для подростков от 14 до 17 лет. В них отработали 1220 подростков. Было установлено рабочее время по 2,5 часа. Каждый воспитанник лагеря получил на руки порядка трех тысяч рублей.

КСТАТИ

В 2022 году трудоустроят еще больше несовершеннолетних

На организацию временной занятости школьников в 2022 году потратят около 30 миллионов рублей из городского бюджета. Помощь в трудоустройстве получат не менее 4 тысяч несовершеннолетних.