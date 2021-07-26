«Играла громко музыка, не слышал»: В Сочи не пропустившего «cкорую» водителя лишили прав на 1 год

Автохам извинился за свой поступок, но суд посчитал, что этого не достаточно. Фото: кадр из видео.

Этот инцидент случился в Сочи. Скорая спешила на вызов к ребенку, но по пути карета попала в пробку, которая образовалась со стороны Хосты в Адлер.

Чтобы не терять времени, водитель скорой включил спецсигналы, заработала мигалка. Водители, ехавшие впереди, тут же стали уступать дорогу, прижимаясь к обочинам. В этот "коридор" медики рассчитывали проскользнуть, но, увы, им помешал один водитель, который никак не желал уступать дорогу.

Этот момент медики скорой записали на видео. На кадрах видно, как безуспешно, водитель спецмашины пытается объехать белое авто, шофер которой словно не видит и не слышит, что происходит позади.

Этот инцидент закончился тем, что скорая приехала к маленькому пациенту на 15 минут позже обозначенного в правилах срока. Хотя ребенку требовалась неотложная помощь.

Вскоре после того, как ролик появился в соцсетях, полиция нашла героя видео. Когда водителя задержали правоохранители, он начал рассказывать, что не слышал сигналы скорой из-за громко играющей в салоне музыки. Полицейским автохам пообещал больше так не делать, но для суда этих слов оказалось мало.

Фемида решила на год лишить права вождения таксиста, который не пропустил мчащуюся на вызов скорую помощь.

- Все кареты “скорой помощи” оборудованы видеорегистраторами, - уточняет начальник отдела транспортных нарушений ОГИБДД Сочи Антон Нестеренко. - При выявлении транспортных средств, которые не предоставляют преимущество в движении, видеозаписи направляются в Госавтоинспекцию для составления административных материалов.

За подобные выходки на дорогах водителей штрафуют на сумму от 3 до 5 тысяч рублей или лишают прав на срок от 3 месяцев до года.