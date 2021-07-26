Чиновницы мэрии Новороссийска подрались «из-за рабочих моментов»

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В мэрии Новороссийска две чиновницы не смогли договориться между собой, и в ход пошли кулаки. Инцидент произошел после очередного совещания по поводу проблем дольщиков в городе-герое.

Закончилось оно явно не на позитивной ноте - из кабинета, где пропесочивали городские службы, двое сотрудниц вышли недовольными. Ссору между ними зафиксировали камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как женщины идут по коридору, при этом что-то очень бурно и эмоционально обсуждают. По мимике начальника управления по развитию территории - крепкой Людмилы Обламской (та, что в бирюзовом костюме) видно - она явно чем-то недовольна и очень раздражена.

В какой-то момент чиновница не выдержала и буквально набросилась на свою коллегу - стройную начальницу организационного отдела Лилиану Фонареву. Женщина схватила ее за горло и силком оттолкнула от себя. Да так, что ее коллега отлетела на несколько шагов.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», Лилиана Фонарева после случившегося молчать не стала и уже написала заявление в полицию. Правоохранители разбираются в случившемся. А вот в мэрии города-героя пояснить, что же переполнило чашу терпения чиновницы, не смогли.

— На данный момент у нас нет никакой точной информации о произошедшем, - рассказали ««Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии Новороссийска, — Сейчас мы проводим служебную проверку.

Официальных комментариев правоохранителей по поводу инцидента нет.