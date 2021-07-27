Кубанский боксер Гаджимагомедов пробился в 1/8 финала Олимпийских игр в Токио

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Кубанский боксер Муслим Гаджимагомедов пробился в 1/8 финала Олимпийских игр в Токио. На предыдущей стадии он не оставил шансов алжирцу Абдельхафиду Беншаблу.

24-летний спортсмен, который представляет Краснодарский край, одержал уверенную победу – 5:0. Следующий бой Муслим Гаджимагомедов проведет уже в пятницу, 30 июля. Он выйдет на ринг в 7:39 по московскому времени. В ближайшее время станет известен соперник россиянина по следующему раунду.

Отметим, что Муслим является действующим чемпионом мира в категории до 91 кг. Также он возглавляет все мировые рейтинги в любительском боксе в этом весе.