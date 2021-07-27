Кубанские гандболистки не помогли сборной России спастись от поражения в матче со Швецией на Олимпиаде в Токио

Фото: ГК Ростов-Дон

Женская сборная России по гандболу потерпела первое поражение на Олимпийских играх в Токио. В матче второго тура она уступила Швеции – 24:36.

В составе россиянок на площадку выходили сразу две представительницы Краснодарского края. Это голкипер Виктория Калинина и левый полусредний Анна Сень.

Сборная России ужасно начала матч. Уже после первого тайма команда Алексея Алексеева уступала – 9:15. Во второй половине ситуация на площадке не изменилась. За полчаса скандинавки только увеличили преимущество в счете. Они оторвались еще на 6 мячей.

Как итог, 36:24 – сборная Швеции победила, а Россия выпала из зоны плей-офф.

Анна Сень не отметилась результативными бросками, а Виктория Калинина отразила 9 из 38 бросков по воротам (24% эффективности).

В третьем туре команда Алексея Алексеева сыграет со сборной Венгрии. Матч пройдет 29 июля и начнется в 13:30 по московскому времени.