«Сейчас бы в Сочи отдохнуть, а не вот это все»: скандальный боец Емельяненко ждет бой с рэпером Джиганом и мечтает о море

Скандальный боец Емельяненко ждет бой с рэпером Джиганом и мечтает о море Фото: Борис КУДРЯВОВ

Скандальный боец Александр Емельяненко уже год сидит без работы. Последний поединок он провел еще в июле прошлого года. Тогда в Сочи младший брат Федора уступил Магомеду Исмаилову. Он проиграл нокаутом.

Сейчас Емельяненко готовится к новому вызову – бою с рэпером Денисом Устименко-Вейнштеином, больше известным как Джиган. Поединок запланирован на 4 ноября. Он пройдет на «ВТБ Арене» в Москве.

Пока Джиган на «чиле и расслабоне», Емельяненко вовсю готовится к поединку. Она буквально ночует в спортивном зале и тренируется с ведущими бойцами России. Такой график для Александра привычен. Но даже он хочет отдыха.

- Ох, сейчас бы в Сочи отдохнуть, а не вот это вот все, – говорит Емельяненко на видео. Затем на экране появляются пейзажные виды курорта, спортивная машина и гоночный трек. После короткой зарисовки в кадр возвращается боец.

- Фух, помечтали, и ладно. Давайте тренироваться, – резюмирует боец и разрезает воздух руками. Он продолжает бой с тенью.

Отметим, что Джиган вызвал Емельяненко на бой еще в марте 2021 года. Но согласие получил только спустя три месяца – в июне. Гонорар рэпера за поединок составит 50 миллионов рублей, Александра – 30.

Этих денег точно хватит на отдых в Сочи. Хотя курорты Краснодарского края ломятся от наплыва туристов. Местные отели даже ломили цены на проживание. Но поток отдыхающих не снизился – он продолжил расти.