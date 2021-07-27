Сочи в третий раз предстоит пережить опасный ливень

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Циклон «стережет» Черноморское побережье как Цербер. С июля курортные города переживают катаклизмы, особенно достается Сочи. Дважды здесь был потоп и, судя по прогнозам, грядет очередной погодный апокалипсис.

В городе объявили штормовое предупреждение. Новый циклон сформировался над Кавказскими горами. Зона его влияния затрагивает и территорию Кубани, а также участок от Новороссийска до границы с Абхазией. Ожидаются мощные ливни с грозами и градом. Из-за этого на реках могут быть сильные подъемы уровней воды. Кроме того, на участке Магри — Веселое велика вероятность появления смерчей, а в горах возможен сход селей, так что

- При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий, находится в помещениях, - советуют спасатели.

А в администрации Сочи просят не отдыхать у воды пока бушует стихия.

Но почему стихия так часто испытывает на прочность курорт? У специалистов на этот счет есть несколько версий.

- Сочи — самый влажный район в России, здесь выпадает наибольшее количество осадков. Так что частые дожди связаны прежде всего с климатическими особенностями, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» профессор кубанского государственного университета Юрий Ткаченко. - Но, стоит отметить, в этому году ливневые дожди, которые выпадали в горной местности, формировали паводки. Так сложилось, что частота повторений этих явлений в 2021-м больше, чем обычно.

Кроме того, по словам специалиста, определенную роль сыграло и глобальное потепление.

- В связи с ростом годовой температуры увеличивается и энергетика атмосферы. А это, в свою очередь, влияет на активизацию синоптических процессов. Это интенсивность циклонов, осадков, - говорит Юрий Ткаченко. - Стоит сказать, что количество опасных явлений в России с 90-х годов выросло почти в два раза. Конечно, развитие инфрастуктуры городов, которые произошли за этот период, также являются причиной того, что стихия наносит большой ущерб. Ведь города, как правило, увеличиваются. Там, где раньше паводки проходили бесследно, сейчас живут люди.